Отчет о деятельности Дирекции по организации питания принят членами постоянной комиссии Думы по экономике Общество

18 марта состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству под председательством Сергея Пляскина. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Депутаты рассмотрели пять вопросов, один из которых касался итогов работы МБУ "Дирекция по организации питания" за 2023 год.

В своем докладе заместитель руководителя учреждения Елена Корнева привела основную статистику финансово-хозяйственной деятельности, рассказала об особенностях работы дирекции, о направлениях контроля качества оказания услуг, достижениях и мероприятиях, запланированных на текущий год.

В частности, она отметила, что на исполнение муниципальных услуг по 158 школам города учреждением было получено 1 012 млн руб. средств бюджетных субсидий. Объем средств родительской платы составил 468 млн руб.

Стоимость рационов, возросшая на 6,5% по сравнению с 2022 годом, составила: завтрак – 85,20 руб, обед – 102,24 руб. Бесплатным питанием обеспечено 52 608 учащихся начальной школы и 5055 несовершеннолетних льготников. За счет средств родителей питалось 30 226 учащихся с 1 по 11 классы. Также в 2023 году дирекция выступила организатором питания 16 874 детей в пришкольных лагерях.

"Для достижения задачи по предоставлению качественного и здорового питания, мы используем все имеющиеся у нас возможности и ресурсы. В частности, производственная структура учреждения включает 158 школьных пищеблоков, а также мясной и горячий цеха, пекарню и логистический центр. Бесперебойное питание в школьных столовых обеспечивается благодаря "доготовочному" принципу, при котором основой производства блюд являются мясные полуфабрикаты, булочные изделия и очищенные овощи. Помимо разработанного технологами двухнедельного цикличного меню в целях обеспечения питанием школьников с хроническими заболеваниями предусмотрено дополнительное меню. Всего за время работы дирекции введено более 50 видов наборов блюд", – отметила заместитель руководителя учреждения Елена Корнева.

Много внимания в своем докладе представитель дирекции уделила вопросу организации контроля качества оказания услуг. Он осуществляется в соответствии с программой, разработанной на принципах ХАССП (системы международных критериев безопасности производства), включающей внутренний и внешний контроль входящего сырья, складских помещений, мясного цеха, пищеблоков, приготовленной пищи и транспорта. В числе независимых экспертов, привлекаемых к контролю качества поставляемого сырья названы: областной Центр гигиены и эпидемиологии, Федеральный центр охраны здоровья животных, городское Госветуправление и другие организации.

По информации докладчика, всего в 2023 году проведено более 75 тыс. различных экспертиз, отборов проб и лабораторных исследований сырья и готовой продукции.

Также было отмечено, что в общеобразовательных учреждениях процесс контроля качества питания дополнительно осуществляется бракеражными комиссиями и родителями учащихся. Кроме того, любой посетитель столовой может оценить качество блюд и оставить свой отзыв с помощью размещенного в помещении QR-кода.

Заключительная часть выступления была посвящена основным годовым достижениям и планам дальнейшей работы дирекции. Так, команда лицея №118 стала обладателем 3 места во всероссийском конкурсе "Лучшая школьная столовая-2023", в котором приняли участие более 500 представителей 25 тыс. школ 68 регионов России. По итогам работы за год дирекция включена в федеральный реестр "Всероссийская Книга Почета".

В планах учреждения – расширение производственных площадей, ввод в эксплуатацию нового мясного цеха, увеличение ассортимента выпускаемой продукции.

Отчет о работе МБУ и информацию по существу рассмотренных вопросов депутаты приняли к сведению.