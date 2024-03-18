"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 марта 2024 11:20  [1] Отчет о деятельности Дирекции по организации питания принят членами постоянной комиссии Думы по экономике
19 марта 2024 11:14  [29] Трамвайные пути на перекрестке улиц Нартова и Бекетова начнут менять 20 марта
19 марта 2024 10:54  [78] Ремонт четырех участков трассы М-7 в Нижегородской области начнется с 1 апреля
19 марта 2024 10:13  [114] Нижегородская транспортная прокуратура выявила нелегальную переправу на Волге
19 марта 2024 09:56  [121] Более 650 придомовых территорий проверили специалисты борского ГЖИ за зиму
19 марта 2024 09:33  [131] Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать в Нижегородской области с 1 апреля
18 марта 2024 18:55  [332] Нижегородские "Волонтеры Победы" провели патриотические акции в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2024 18:43  [245] Около 10 тысяч нижегородцев получили медпомощь в "Поездах здоровья" с начала года
18 марта 2024 18:32  [259] Рейтинговое голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды" продлится до 30 апреля
18 марта 2024 18:11  [267] Перевозки пассажиров на "Ласточках" в нижегородском направлении выросли на 13%
Общество

Отчет о деятельности Дирекции по организации питания принят членами постоянной комиссии Думы по экономике

19 марта 2024 11:20  [1] Общество

18 марта состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству под председательством Сергея Пляскина. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Депутаты рассмотрели пять вопросов, один из которых касался итогов работы МБУ "Дирекция по организации питания" за 2023 год.

В своем докладе заместитель руководителя учреждения Елена Корнева привела основную статистику финансово-хозяйственной деятельности, рассказала об особенностях работы дирекции, о направлениях контроля качества оказания услуг, достижениях и мероприятиях, запланированных на текущий год.

В частности, она отметила, что на исполнение муниципальных услуг по 158 школам города учреждением было получено 1 012 млн руб. средств бюджетных субсидий. Объем средств родительской платы составил 468 млн руб.

Стоимость рационов, возросшая на 6,5% по сравнению с 2022 годом, составила: завтрак – 85,20 руб, обед – 102,24 руб. Бесплатным питанием обеспечено 52 608 учащихся начальной школы и 5055 несовершеннолетних льготников. За счет средств родителей питалось 30 226 учащихся с 1 по 11 классы. Также в 2023 году дирекция выступила организатором питания 16 874 детей в пришкольных лагерях.

"Для достижения задачи по предоставлению качественного и здорового питания, мы используем все имеющиеся у нас возможности и ресурсы. В частности, производственная структура учреждения включает 158 школьных пищеблоков, а также мясной и горячий цеха, пекарню и логистический центр. Бесперебойное питание в школьных столовых обеспечивается благодаря "доготовочному" принципу, при котором основой производства блюд являются мясные полуфабрикаты, булочные изделия и очищенные овощи. Помимо разработанного технологами двухнедельного цикличного меню в целях обеспечения питанием школьников с хроническими заболеваниями предусмотрено дополнительное меню. Всего за время работы дирекции введено более 50 видов наборов блюд", – отметила заместитель руководителя учреждения Елена Корнева.

Много внимания в своем докладе представитель дирекции уделила вопросу организации контроля качества оказания услуг. Он осуществляется в соответствии с программой, разработанной на принципах ХАССП (системы международных критериев безопасности производства), включающей внутренний и внешний контроль входящего сырья, складских помещений, мясного цеха, пищеблоков, приготовленной пищи и транспорта. В числе независимых экспертов, привлекаемых к контролю качества поставляемого сырья названы: областной Центр гигиены и эпидемиологии, Федеральный центр охраны здоровья животных, городское Госветуправление и другие организации.

По информации докладчика, всего в 2023 году проведено более 75 тыс. различных экспертиз, отборов проб и лабораторных исследований сырья и готовой продукции.

Также было отмечено, что в общеобразовательных учреждениях процесс контроля качества питания дополнительно осуществляется бракеражными комиссиями и родителями учащихся. Кроме того, любой посетитель столовой может оценить качество блюд и оставить свой отзыв с помощью размещенного в помещении QR-кода.

Заключительная часть выступления была посвящена основным годовым достижениям и планам дальнейшей работы дирекции. Так, команда лицея №118 стала обладателем 3 места во всероссийском конкурсе "Лучшая школьная столовая-2023", в котором приняли участие более 500 представителей 25 тыс. школ 68 регионов России. По итогам работы за год дирекция включена в федеральный реестр "Всероссийская Книга Почета".

В планах учреждения – расширение производственных площадей, ввод в эксплуатацию нового мясного цеха, увеличение ассортимента выпускаемой продукции.

Отчет о работе МБУ и информацию по существу рассмотренных вопросов депутаты приняли к сведению.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph