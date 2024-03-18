Анастасия Кулешова завоевала два "золота" на Чемпионате России по лыжным гонкам Спорт

Фото: с сайта championat.com

16 марта в Малиновке (Архангельская область) стартовал Альфа-Банк чемпионат России по лыжным гонкам — 2024. До 24 марта спортсмены будут соревноваться в традиционных дисциплинах - спринт, скиатлон, 10 км классикой, командный спринт, эстафета и масс-старт.

Нижегородская чемпионка Анастасия Кулешова (Седова), пропустившая спринт 16 марта, "нагнала" соперниц на двух следующих дистанциях.

Так, 17 марта в скиатлоне (10 км классикой + 10 км коньком) воспитанница саровской лыжной школы на 12 секунд опередила ближайшую преследовательницу Алину Пеклецову (Архангельск) и стала сильнейшей с результатом 57.23,8. Третье место заняла Лидия Горбунова (Татарстан).

Ещё две представительницы сборной Нижегородской области Мария Козекаева и Арина Рощина заняли 26 и 31 места соответственно.

19 марта состоялась женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Победительницей на дистанции также стала Анастасия: спортсменка преодолела её за 27.21,5. Второе место заняла Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург), отставшая от лидера на 23,6 секунды. Третья - представительница команды Тюменской области Татьяна Сорина.

Нижегородка Мария Козекаева - 56-я, Арина Рощина - 60-я. Всего на старты в третий день соревнований вышли 79 лыжниц.

Напомним, Анастасия Кулешова всегда тренировалась под руководством своих родителей - Николая Евгеньевича и Елены Сергеевны Седовых. Также её наставником был известный тренер Маркус Крамер.

Сейчас спортсменка занимается под руководством своего родного брата Петра Седова - в прошлом пятикратного чемпиона мира среди юниоров по лыжным гонкам, а сейчас тренера молодёжной команды в составе сборной России.

На Спартакиаде сильнейших, прошедшей в Тюмени в феврале, Анастасия завоевала серебро в скиатлоне на 20 км и золото в гонке "классикой".