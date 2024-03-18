"ТНС энерго НН" - поставщик электроэнергии для станций зарядки электробусов Бизнес

Фото: "ТНС энерго НН"

Гарантирующий поставщик обеспечивает работу зарядных станций для электробусов, которые впервые вышли на маршруты столицы Приволжья в 2024 году.

Современные электрические автобусы позволят улучшить транспортную доступность в новые микрорайоны города. Всего парк общественного транспорта Нижнего Новгорода пополнят 120 электробусов.

"Мы поддерживаем инициативы по внедрению электротранспорта в регионе и активно включились в процесс развития зарядной инфраструктуры, - рассказала заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова. – Электробусы – новый для Нижнего Новгорода вид общественного транспорта, но ввиду своей экологичности – наиболее перспективный. Кроме очевидной пользы для экосистемы города, электрический транспорт способствует повышению энергоэффективности экономики региона и формированию культуры осознанного потребления и производства".

Отметим, что "ТНС энерго НН" обеспечивает бесперебойное энергоснабжение 80 станций зарядки электромобилей, а также 4 зарядных станций для электробусов.