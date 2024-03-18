Более 30 сотрудников АО "Теплоэнерго" получили награды в честь Дня работников ЖКХ Общество

Фото: "Теплоэнерго"

В честь профессионального праздника - Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сотрудникам АО «Теплоэнерго» вручено более 30 наград разного уровня. Трое работников предприятия удостоены Благодарственных писем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: заместитель технического директора по обеспечению производства АО «Теплоэнерго» Игорь Купцов и мастера участков РТС «Нижегородский» Александр Мигалов и Александр Дуденков.

Центральный комитет Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения наградил генерального директора АО «Теплоэнерго» Илью Халтурина Почетной грамотой за большой вклад в развитие социального партнерства.

Благодарность главы города Нижнего Новгорода получили специалист РТС «Нижегородский» Вера Корниличева, специалист 2 категории РТС «Заречный» Яна Владимирская, мастер аварийно-ремонтной службы Вячеслав Широков, водитель автомобиля грузового автопарка Владимир Карасев и начальник отдела текущего ремонта и технического обслуживания Дмитрий Шишкин.

Четверо сотрудников АО «Теплоэнерго» награждены Благодарственными письмами администрации Канавинского района Нижнего Новгорода. Благодарственные письма АО «Теплоэнерго» вручены 12 работникам предприятия. Еще двое получили Почетные грамоты АО «Теплоэнерго».

Заместитель технического директора по обеспечению производства Игорь Купцов награжден Почетной грамотой Правительства Донецкой Народной Республики.

Кроме того, ранее трое сотрудников АО «Теплоэнерго» были удостоены наград Нижегородской области на церемонии, прошедшей в Доме народного единства.

Поздравляя сотрудников предприятия, генеральный директор предприятия Илья Халтурин поблагодарил их за большую и ответственную работу, которую они делают каждый день, чтобы в домах нижегородцев было тепло и комфортно.

«Мы несем те необходимые блага, которые очень нужны и людям, и предприятиям – без них уже невозможно представить современную жизнь. Огромное количество людей задействовано в сфере ЖКХ. Здесь работают действительно неравнодушные люди, которые и днем, и ночью, и выходные и праздничные дни со всей ответственностью и серьезностью делают свое дело. Сегодня перед нами стоят большие вызовы. Еще в 2018 году предприятие обновляло 50-60 км сетей в год, а в этом году взята планка уже в 152 км, а также строительство новых источников, тепловых пунктов, автоматизация, внедрение новых программных комплексов. То, что удалось сделать за прошедшие пять лет – это огромный рывок. Нам есть чем гордиться и есть над чем дальше работать. Уверен, вместе мы справимся с любыми задачами», - подчеркнул Илья Халтурин.

Илья Халтурин напомнил, что 2024 год на предприятии объявлен Годом охраны труда и отметил, что предприятие уделяет особое внимание созданию безопасных и комфортных условий труда для сотрудников, и в рамках Года охраны труда запланирован целый ряд мероприятий, направленных на дальнейшие улучшения в этой сфере.

Председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина, поздравляя сотрудников АО «Теплоэнерго» с профессиональным праздником, отметила, что предприятие активно и конструктивно взаимодействует с профсоюзом в улучшении условий труда, рабочих мест и трудовых отношений в коллективе.

«Вы всегда на посту. Вы справляетесь со всеми задачами. За прошедшую пятилетку сделано столько, что в ее начале нельзя было и подумать, что такое возможно. Огромное спасибо за ваш труд! Вы работаете для людей, работаете на совесть. Когда в доме тепло, тепло и на душе, тепло и в семье. Все это, безусловно, зависит от вас. Желаю вам всем здоровья, счастья, мира в семье. С праздником!», - сказала Елена Ленина.

Также председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения отметила, что объявленный в АО «Теплоэнерго» Год охраны труда – уникальное в российской практике явление, и в целом, предприятие является примером для многих. Это подтверждают коллеги предприятий сферы ЖКХ Приволжского федерального округа, которые побывали в АО «Теплоэнерго» и, высоко оценив работу компании, изъявили желание снова побывать на производстве, чтобы перенять опыт создания условий труда и работы профсоюза.