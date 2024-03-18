ОНФ открыл в Нижнем Новгороде ситуационный центр помощи гражданам Общество

Фото: ОНФ

Молодежная команда нижегородского отделения Народного фронта организовала работу ситуационного центра помощи гражданам.

Как сообщили в ОНФ, в расположенный в Нижнем Новгороде центр можно обратиться с различными проблемами: юридическими, бытовыми и др.

"За три недели мы приняли 30 обращений. 24 из них удалось решить полностью. Многие обратившиеся жители нуждаются в юридических консультациях и в помощи автоволонтеров. Мы постоянно помогаем людям справляться с самыми сложными ситуациями", - поделился координатор молодежного крыла Народного фронта в Нижегородской области Егор Звягинцев.

Активисты выполняют просьбы маломобильных жителей – находят автоволонтеров и обеспечивают необходимые маршруты. Работают общественники и с нестандартными просьбами.

Так, в один из волонтерских центров Нижнего Новгорода обратился житель Автозаводского района Александр Бирюков, который предал волонтерам инвалидную коляску. Активисты молодежного направления Народного фронта уже смогли найти ей применение - на следующей неделе они отвезут кресло-коляску одной из подшефных семей.

Также активисты собрали 15 килограммов кормов для домашних животных и передали подопечным приюта "Сострадание НН".

Обратиться в ситуационный центр молодежного крыла Народного фронта можно по электронной почте needhelp52@yandex.ru, в Telegram по профилю @minin_admin или по телефону: +7 (917) 230-14-69. Обращения принимаются по будням в рабочее время.