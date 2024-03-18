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Болгария начнёт выдавать россиянам шенгенские визы вместо национальных

19 марта 2024 10:47  [116] Общество

Фото: с сайта coral.ru

Болгария частично присоединится к Шенгенской зоне и прекратит оформление национальных виз. Теперь россияне смогут получить шенгенские визы, но это займет больше времени. Об этом со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России сообщил телеканал "360".

Пограничный контроль между Болгарией и другими странами Шенгенской зоны прекратят с 31 марта. Но выданные до этого дня краткосрочные национальные визы не позволят путешествовать по Европе. Свободное передвижение подразумевают только виды на жительство и долгосрочные визы D. Кроме того, в Болгарию перестанут пускать по кипрской национальной визе.

С 1 апреля Болгария начнёт оформлять единые шенгенские визы типа C вместо национальных. Подать документы можно в России, но срок оформления разрешений на въезд пока не конкретизирован.

"После 1 апреля все визы шенгенского типа, которые будут выдавать консульства Болгарии за границей, должны быть согласованы со всеми странами Шенгенской зоны. Насколько долгой окажется эта процедура, пока сложно ответить", — пояснил представитель болгарской дипмиссии.

Стоит отметить, что до 2022 года на россиян приходились порядка 80% турпотока в Болгарию. Отельеры пожаловались, что терпят убытки из-за санкций.

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