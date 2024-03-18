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Происшествия

Один человек пострадал во время пожара на улице Фучика

19 марта 2024 16:36  [142] Происшествия

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Один человек пострадал во время пожара на улице Фучика в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По предварительной информации, в дневное время загорелась квартира на 5 этаже в доме №37 по ул. Фучика в Автозаводском районе.

В 15.54 пожар был локализован на площади 25 кв. метров.

В результате пострадал мужчина 1989 года рождения, спасено 6 человек, в том числе три ребенка.

Эвакуация из дома на данный момент продолжается.

По поручению главы города Юрия Шалабаева на место ЧП выехал глава Автозаводского района Александр Нагин.

Ранее сообщалось, что один человек погиб во время пожара в поселке Сатис Нижегородской области.


 

 

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Теги:
Автозаводский район Пожар
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