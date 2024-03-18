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Общество

Федеральный тур Национальной премии "СВОИМ" стартует 29 марта в Нижнем Новгороде

19 марта 2024 16:55  [97] Общество

Федеральный тур Национальной премии "СВОИМ" стартует 29 марта в Нижнем Новгороде. Как сообщают организаторы - Благотворительный фонд помощи военным ветеранам и инвалидам специальной военной операции "СВОИМ", мероприятие состоится при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В течение года большой патриотический тур торжественной церемонии награждения лауреатов премии "СВОИМ" состоится в городах России: в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Магнитогорске, Сургуте, Нижнем Тагиле, Кургане, Ханты-Мансийске, Когалыме, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Калининграде, Ставрополе, Сочи. В планах организаторов посещение более 40 городов в большинстве федеральных округов страны.

Лауреаты премии "СВОИМ" - не только военные, но и герои гражданских профессий: врачи, представители волонтёрских групп и гуманитарных организаций, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты и многие другие, кто помогает фронту. Всем лауреатам в ходе торжественных церемоний будут вручены денежные сертификаты на сумму от 100 000 до 500 000 рублей.

Организаторы премии "СВОИМ" обращаются к федеральным, региональным властям, муниципалитетам, командованию частей и соединений Министерства обороны РФ, общественным организациям, церкви, ко всем неравнодушным гражданам: сообщайте о известных вам героях, достойных быть лауреатами премии, присылайте свои предложении и идеи о номинировании в лауреаты премии, истории выдающихся патриотов, делающих все для Победы.

Ни одно обращение не останется без внимания. Присылать информацию можно на электронную почту: premiya@fondsvoim.ru, а также на аккаунты фонда в соцсетях. 

В торжественных церемониях премии примут участие видные государственные, политические, культурные и общественные деятели России. Все подробности и обновления на сайте: https://fondsvoim.ru/premiya

 

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Теги:
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