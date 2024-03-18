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Общество

Поднятие флага РФ в детсадах и вузах станет обязательным с 1 сентября 2024 года

19 марта 2024 17:13  [84] Общество

Фото: Школа 800

Госдума РФ приняла законопроект об обязательном вывешивании государственного флага во всех учебных и дошкольных учреждениях. Об этом сообщил телеканал "360".

Ранее эта норма распространялась только на школы. Теперь с 1 сентября 2024 года флаги появятся над всеми детскими садами, колледжами и вузами - в том числе и над частными. Допускается установка флагштока на территории образовательного учреждения. Размещение будет постоянным.

Авторами инициативы стала многочисленная группа депутатов от разных фракций и сенаторов. Они пояснили, что использование государственного флага — это важный элемент в воспитании детей и молодёжи и формировании у них духовно-нравственных ценностей.

Законопроект предусматривает внесение поправок в закон "О Государственном флаге Российской Федерации".

Напомним, еженедельная церемония с поднятием флага России и исполнением государственного гимна в российских школах появилась 1 сентября 2022 года. Тогда же были введены специальные уроки "Разговоры о важном".

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Теги:
Патриотизм Школы
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