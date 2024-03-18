Марафон культурных событий пройдёт в Нижнем Новгороде 20-24 марта Культура и отдых

В Нижнем Новгороде в преддверии Дня работника культуры в среду, 20 марта, стартует марафон культурных событий "Культура: погружение" (6+). Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

Каждый день до 24 марта будет посвящён определенному направлению. Так, будут организованы День музея, День театра, День музыки и День искусства.

В депкультуры добавили, что поскольку Нижний Новгород объявлен культурной столицей России, мэр Юрий Шалабаев дал поручение подготовить интересную праздничную программу, приуроченную ко Дню работника культуры, в которой cмогут принять участие нижегородцы.

Каждый желающий сможет почувствовать себя, например, в роли актёра или музыканта. В частности, жители и гости города смогут бесплатно посетить мероприятия, подготовленные специально для марафона "Культура: Погружение" - мастер-классы, выставки, Дни открытых дверей.

С полной афишей марафона культурных событий можно ознакомиться по ссылке.