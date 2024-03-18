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Общество

Подготовку к паводку обсудили на заседании комитета ЗСНО по экологии

20 марта 2024 09:23  [132] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании комитета по экологии и природным ресурсам нижегородского Заксобрания в центре внимания депутатов оказался вопрос готовности региона к весеннему половодью.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, глава профильного комитета Владислав Атмахов предложил принять ряд дополнительных мер, направленных на защиту районов Нижегородской области от паводка.

"Депутаты намерены предложить правительству области совместно с муниципалитетом повторно проработать возможные варианты решения вопросов строительства защитной инженерной инфраструктуры и подготовки соответствующей "дорожной карты". А также рекомендовать местной администрации ограничить выдачу разрешений на строительство домов в наиболее подтапливаемых зонах Уренского округа, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций во время паводка", - рассказал Владислав Атмахов.

Также парламентарии обсудили состояние 69 бесхозных гидротехнических сооружений региона. Было отмечено, что такие объекты создают риски аварий и техногенного паводка.

Наибольшее число бесхозных плотин находится в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Шахунье, в Гагинском, Дальнеконстантиновском, Кстовском и Балахнинском муниципальных округах. Депутаты ЗСНО рекомендовали областному правительству ускорить работу по определению собственников бесхозяйных сооружений. При необходимости, будет предусмотрено выделение бюджетных средств на их ликвидацию.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин подписал распоряжение об организации противопаводковых мероприятий в регионе в 2024 году.

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Теги:
Законодательное собрание Паводок
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