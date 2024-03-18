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Общество

Новая логистическая модель по доставке продуктов в школы будет запущена в Нижнем Новгороде

20 марта 2024 11:38  [44] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новую логистическую модель по доставке продуктов питания в школы внедряют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

По его словам, муниципальный Аналитический центр и городская дирекция по организации питания разработали и внедряют новую логистическую модель по доставке.

В настоящее время городская дирекция по организации питания обслуживает 158 школьных столовых. Новая программа позволит улучшить маршруты доставки, время погрузочно-разгрузочных работ, а также средства, которые тратятся на привлечение дополнительных рефрижераторов.

"Всё это необходимо для того чтобы доставлять продукты питания в школы в кратчайшие сроки для сохранения их свежести, уменьшив время транспортировки", - сообщил Юрий Шалабаев

Уже тестируются алгоритмы получения данных с GPS-трекеров, которые установлены на автомобилях дирекции, для информирования о времени прибытия транспорта доставки в школы.

Кроме того, к началу следующего учебного года городская дирекция по организации питания планирует открыть новый мясной цех и увеличить ассортимент выпускаемой продукции для школ. Также за счет введении новых блюд, планируется расширить меню учеников.

Ранее сообщалось, что выпуск йогурта и полутвердого сыра планируется на молочных кухнях в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Питание Школы
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