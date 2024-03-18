Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 марта 2024 13:12  [79] Выдано разрешение на строительство III очереди IТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде
20 марта 2024 12:56  [80] Итоги программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда заслушали депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии
20 марта 2024 12:49  [90] Первый этап Общероссийской акции "Призывник" начнется 1 апреля
20 марта 2024 12:34  [105] Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Лучшая семейная идея"
20 марта 2024 12:12  [133] Нижегородцев приглашают принять участие в турнире по цифровой трансформации социальной сферы
20 марта 2024 12:06  [134] Электробусы запустят в Нижнем Новгороде еще по одному маршруту с 22 марта
20 марта 2024 11:45  [170] Нижегородских школьников приглашают поступить в Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского
20 марта 2024 11:38  [152] Новая логистическая модель по доставке продуктов в школы будет запущена в Нижнем Новгороде
20 марта 2024 11:14  [156] ИТ-кампус "НЕЙМАРК" будет развивать нейротехнологии в Нижегородской области
20 марта 2024 11:00  [140] Список домов для ремонта по гарантии составят в Дзержинске
Общество

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Лучшая семейная идея"

20 марта 2024 12:34  [105] Общество

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

Главное управление ЗАГС Нижегородской области предлагает нижегородцам принять участие в конкурсе "Лучшая семейная идея", посвященном Году семьи. Конкурсные работы принимаются с 20 марта по 31 октября 2024 года.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС Нижегородской области, на конкурс принимаются творческие работы в форме эссе, очерков, рассказов, стихотворений, а также презентации об одной идее, которую реализовала семья участника конкурса. Кроме того, принимаются фотографии или видеоролики, которые демонстрируют идею и о которой рассказывается в тексте. Темы проектов могут разные: это многодетность и воспитание детей, строительство дома, дизайн садового участка, благоустройство внутридворовой территории, поддержанием национальных семейных традиций и т.д.

"Вы всей семьей построили общий дом или совместный бизнес? Покорили Эльбрус? Занимаетесь волонтерством или творчеством? А может, многодетная семья – ваш главный жизненный проект? Пусть ваши идеи станут вдохновением для сотен и тысяч других нижегородских семей!", - обратилась к нижегородцам руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Работы принимают в отделах ЗАГС Нижегородской области и в Главном управлении по адресу: 603950, Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.1а, zags@nobl.ru, тел. 8 (831) 433-07-45.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте Главного управления ЗАГС Нижегородской области , в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram (@zags152).

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЗАГС Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph