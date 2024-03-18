Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Лучшая семейная идея" Общество

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

Главное управление ЗАГС Нижегородской области предлагает нижегородцам принять участие в конкурсе "Лучшая семейная идея", посвященном Году семьи. Конкурсные работы принимаются с 20 марта по 31 октября 2024 года.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС Нижегородской области, на конкурс принимаются творческие работы в форме эссе, очерков, рассказов, стихотворений, а также презентации об одной идее, которую реализовала семья участника конкурса. Кроме того, принимаются фотографии или видеоролики, которые демонстрируют идею и о которой рассказывается в тексте. Темы проектов могут разные: это многодетность и воспитание детей, строительство дома, дизайн садового участка, благоустройство внутридворовой территории, поддержанием национальных семейных традиций и т.д.

"Вы всей семьей построили общий дом или совместный бизнес? Покорили Эльбрус? Занимаетесь волонтерством или творчеством? А может, многодетная семья – ваш главный жизненный проект? Пусть ваши идеи станут вдохновением для сотен и тысяч других нижегородских семей!", - обратилась к нижегородцам руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Работы принимают в отделах ЗАГС Нижегородской области и в Главном управлении по адресу: 603950, Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.1а, zags@nobl.ru, тел. 8 (831) 433-07-45.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте Главного управления ЗАГС Нижегородской области , в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram (@zags152).