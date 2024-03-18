Итоги программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда заслушали депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии Общество

19 марта состоялось очередное заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре под председательством Михаила Иванова. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Профильный департамент городской администрации представил депутатам отчет об итогах реализации государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы".

В рамках программы расселено 192 аварийных дома (1850 квартир), признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Программа выполнена на 100%.

В целях реализации программы МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" введены в эксплуатацию 3 жилых дома по ул. Героя Васильева, д. 33А (119 квартир), по ул. Дружаева, д. 1Б (137 квартир), ул. Героя Васильева, д. 31А (126 квартир, жилой дом строился для расселения пострадавших жителей из аварийного дома по ул. Краснодонцев, д. 17а).

"Приобретены 344 квартиры, собственникам 946 аварийных квартир выплачено возмещение", – сообщила и.о. директора департамента строительства и капитального ремонта Татьяна Гераськина.

Она также отметила, что новая программа переселения на 2024-2028 годы, разработанная региональным министерством строительства, включает 255 домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Также на комиссии депутатам доложили о работе МКУ "ГлавУКС". Объем финансирования по 74 муниципальным объектам строительства, реконструкции и ремонта составил 2 661 696,501 тыс. рублей.

По федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» введены в эксплуатацию пристрои к школе № 168 в микрорайоне Сортировочный Канавинского района и к школе № 117 Сормовского района.

В рамках федерального проекта "Чистая вода" завершено строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района. Кроме того, велись работы по проектированию и строительству магистральных сетей водоснабжения и водоотведения под жилищное строительство в поселках Ольгино и Новинки.

В числе прочих задач, выполненных МКУ "ГлавУКС" в 2023 году, обозначены ремонтно-реставрационные работы на четырех объектах культурного наследия, капремонт 10 школ и 13 детсадов.

В ходе заседания комиссии свои отчеты о работе также представили МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" и МБУ "Нижегородгражданпроект".

Первым за отчетный период выявлено 4680 незаконных объектов рекламы и информации, реализовано 5 проектов декоративно-художественного оформления города к государственным и городским праздникам, установлено 1500 адресных указателей, 25 вывесок с наименованием муниципальных организаций, 40 табличек с нумерацией нестационарных торгово-ярмарочных павильонов. Доходы учреждения за 2023 год составили 447 835 497, 58 руб., что на 297 135 497,6 руб. больше от первоначального плана. Расходы – 159 991 977, 33 руб., что на 4 377 411,51 руб. меньше запланированного.

Коллектив "Нижегородгражданпроект", в свою очередь, подготовил документацию по планировке территории 23 объектов, в числе которых продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена от станции "Буревестник" до станции "Сормовская". Также по обращениям администраций районов и подведомственных учреждений были сформированы схемы расположения по 107 земельным участкам под размещение объектов, выполнены кадастровые работы по 155 объектам, получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания школы № 93. В настоящее время проектно-сметная документация по капремонту школ № 144 и № 76 проходит государственную экспертизу.

По итогам рассмотрения вопросов члены комиссии приняли информацию к сведению.