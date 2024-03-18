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Общество

Строительство моста в Малом Мамлееве Лукояновского округа выполнено на 80%

20 марта 2024 14:06  [100] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство моста через реку Арзинка в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области выполнено на 80%. Как сообщает пресс-служба Главного управления автомобильных дорог региона, работы ведутся в рамках реконструкции участка подъездной дороги к селу Малое Мамлеево от автодороги Нижний Новгород – Саранск по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".  Стоимость объекта составляет 172 млн рублей.

По словам заместителя главы администрации Лукояновского муниципального округа Евгения Голощапова, из-за щебеночного карьера в соседнем селе Гари, мост не выдерживал нагрузок и был закрыт. В результате чего была построена временная объездная дорога.

"Новый мост позволит на годы вперед обеспечить безопасную транспортировку по данному маршруту и, безусловно, даст толчок развитию малого бизнеса", - рассказал Евгений Голощапов.

Кроме того, в селе располагается общеобразовательная школа, куда ежедневно приезжают дети из близлежащих населенных пунктов Николай Дар и Гари.

Длина самого моста - 25,6 м, ширина проезжей части - 6 м, обочин - по 2 м с каждой стороны. Общая протяженность реконструируемого участка дороги - 509 м с подходами. В настоящий момент на объекте погружены все сваи длиной 8 и 15 метров, смонтирована гофрированная арка моста, установлена опалубка. В скором времени начнут бетонирование портальных стенок, затем приступят к укладке асфальта на подъездных путях к мосту и благоустройству территорий.

По контракту работы должны будут завершить к концу октября, но подрядчик планирует сдать объект раньше.

Всего в этом году в Нижегородской области проведут реконструкцию 13 участков дорог с мостами общей протяженностью 614 погонных метров. Стоимость работ по госконтрактам превысит 2,6 млрд рублей.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации"

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Теги:
Лукояновский район Мосты Нацпроект
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