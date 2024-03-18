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Экономика

Доходы сводного бюджета Нижегородской области за 2023 год выросли почти на четверть

20 марта 2024 15:10  [4] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли за 2023 год к уровню 2022 года почти на четверть. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в министерстве финансов Нижегородской области прошло совещание по итогам прошлого года и постановке задач на текущий год.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что в прошлом году регион показал высокие финансовые и экономические показатели. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Нижегородской области по итогам 2023 года увеличились на 24,4% и составили 330,4 млрд рублей. Это существенно выше инфляции и превышает прогноз на 15,6%.

"Рост экономики региона позитивно отразился на поступлениях налоговых доходов в бюджет. Миллиарды рублей сверх плана позволили нам направить дополнительные средства на развитие различных отраслей, в том числе на приоритетные социальные расходы. Акцент на поддержке семей с детьми, на строительстве и обновлении социальной инфраструктуры очень четко обозначил президент России Владимир Путин. Это наш безусловный ориентир при исполнении бюджета 2024 года", - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, исполнение бюджета за два месяца текущего года идет опережающими темпами. Налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет области поступили в объеме 42,4 млрд рублей. Это выше прогнозного уровня двух месяцев на 15,5 процента.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима отметила, что привлечение бюджетных кредитов на 13,5 млрд рублей обеспечило продолжение строительства новых станций метро, позволило начать строительство дублера проспекта Гагарина и продолжить работы по строительству инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства.

Общий объем инфраструктурных бюджетных кредитов, привлеченный регионом в 2021-2023 годах, составляет 33,4 млрд рублей. Также привлечение специального казначейского кредита на 1,6 млрд рублей позволило приобрести более 300 автобусов малой и средней вместимости для муниципальных автотранспортных предприятий.

Несмотря на рост государственного долга в абсолютной сумме, долговая нагрузка снизилась за 2023 год на 4,8 процентных пункта – с 61,9% до 57,1%. Долговая нагрузка без учета инфраструктурных бюджетных кредитов и казначейских кредитов за 2023 год снизилась на 11,5 процентных пункта (с 52,6% до 41,1%). Таким образом, бюджет на текущий 2024 год является сбалансированным, его бюджетная устойчивость находится на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что дополнительные 7,7 млрд рублей направят в Нижегородской области на нужды ЖКХ.

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