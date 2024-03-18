Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 марта 2024 18:11  [48] Разметку для реверсивного движения на дублере Борского моста нанесут 26 марта
20 марта 2024 17:55  [69] Нижегородские родители написали ЕГЭ по истории в рамках акции "Сдаём вместе"
20 марта 2024 17:14  [108] Жители квартир дома №37 по ул. Юлиуса Фучика получат компенсацию на аренду жилья
20 марта 2024 16:46  [128] Частные перевозчики обслуживают более 50% маршрутов в Нижегородской агломерации
20 марта 2024 16:10  [131] Совфед одобрил законы об отмене наказания по УК при контракте с ВС России
20 марта 2024 16:04  [128] Водооткачивающая техника предприятий Приокского района готова к сезону паводков
20 марта 2024 15:42  [151] Мониторинг 19 участков дорог организован во время половодья в Нижегородской области
20 марта 2024 15:20  [160] Около 200 детей из Белгорода разместят в Нижегородской области
20 марта 2024 14:37  [177] Резервных счетов нет: полиция, ЦБ и психолог раскрыли схемы мошенников
20 марта 2024 14:28  [192] "Вебер" проанализировал мнение россиян о хамстве и воспитании человека
Общество

Нижегородские родители написали ЕГЭ по истории в рамках акции "Сдаём вместе"

20 марта 2024 17:55  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области 20 марта прошла ежегодная Всероссийская акция "Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями". Уже в восьмой раз родители нижегородских школьников, а также все желающие смогли на собственном опыте узнать, как проходит процедура сдачи ЕГЭ - от момента входа в экзаменационную аудиторию до получения результатов.

На мероприятие, прошедшее на площадке Верхнепечёрского корпуса "Школы 800", были приглашены и журналисты. Родители и представители администрации школы написали сокращённый вариант ЕГЭ по истории, который даёт представление о заданиях разных типов.

Перед началом участники рассказали, почему решили присоединиться к акции: кто-то хотел проверить свои знания, кто-то никогда не сталкивался с ЕГЭ - и решил побыть на месте нынешних школьников. А родителям 10-классников хотелось узнать нюансы и тонкости экзамена, чтобы впоследствии передать свой опыт детям.

Присутствующие смогли своими глазами увидеть и "прочувствовать" все этапы единого государственного экзамена. Сначала участников ждали проверка металлоискателем, регистрация по паспорту и подробный инструктаж. Перед входом в аудиторию всем пришлось сдать личные вещи и телефоны.

Экзаменующиеся расселись по местам, заполнили бланки и приступили к выполнению работы. Им предстояло в течение получаса ответить на 9 вопросов. Например, соотнести имена исторических личностей из списка и заданные даты; найти ответ на контурной карте. Были задания, подразумевающие развёрнутую формулировку ответа.

Кстати, печать бланков и заданий происходила в пункте проведения экзамена непосредственно перед стартом - перед всеми присутствующими.

По истечению времени все работы были собраны, но многие участники смогли завершить их раньше. Бланки ответов были переданы экспертам на проверку - и в течение получаса все родители узнали свои результаты.

Стоит отметить, что в группу экспертов входят педагоги-предметники и профильные специалисты Нижегородского института развития образования, которые должны аккуратно и грамотно оценить каждую конкретную работу и аргументировать каждый выставленный балл.

По оценке представителей НИРО, курировавших процедуру, группа родителей в "Школе 800" справилась с заданиями "хорошо и очень хорошо". Так, корреспондент НИА "Нижний Новгород", присоединившийся к акции, получил 10 баллов из 12 и отметку "5". А директор "Школы 800" Марк Сартан сдал ЕГЭ на 11 баллов.

В итоге, участники акции пришли к выводу, что основную нервозность и страхи 11-классникам передают сами родители. Полученных в школе знаний для успешной сдачи ЕГЭ вполне достаточно - конечно, при условии, если ты добросовестно осваивал предмет.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЕГЭ Школа 800 Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph