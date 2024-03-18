Нижегородские родители написали ЕГЭ по истории в рамках акции "Сдаём вместе" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области 20 марта прошла ежегодная Всероссийская акция "Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями". Уже в восьмой раз родители нижегородских школьников, а также все желающие смогли на собственном опыте узнать, как проходит процедура сдачи ЕГЭ - от момента входа в экзаменационную аудиторию до получения результатов.

На мероприятие, прошедшее на площадке Верхнепечёрского корпуса "Школы 800", были приглашены и журналисты. Родители и представители администрации школы написали сокращённый вариант ЕГЭ по истории, который даёт представление о заданиях разных типов.

Перед началом участники рассказали, почему решили присоединиться к акции: кто-то хотел проверить свои знания, кто-то никогда не сталкивался с ЕГЭ - и решил побыть на месте нынешних школьников. А родителям 10-классников хотелось узнать нюансы и тонкости экзамена, чтобы впоследствии передать свой опыт детям.

Присутствующие смогли своими глазами увидеть и "прочувствовать" все этапы единого государственного экзамена. Сначала участников ждали проверка металлоискателем, регистрация по паспорту и подробный инструктаж. Перед входом в аудиторию всем пришлось сдать личные вещи и телефоны.

Экзаменующиеся расселись по местам, заполнили бланки и приступили к выполнению работы. Им предстояло в течение получаса ответить на 9 вопросов. Например, соотнести имена исторических личностей из списка и заданные даты; найти ответ на контурной карте. Были задания, подразумевающие развёрнутую формулировку ответа.

Кстати, печать бланков и заданий происходила в пункте проведения экзамена непосредственно перед стартом - перед всеми присутствующими.

По истечению времени все работы были собраны, но многие участники смогли завершить их раньше. Бланки ответов были переданы экспертам на проверку - и в течение получаса все родители узнали свои результаты.

Стоит отметить, что в группу экспертов входят педагоги-предметники и профильные специалисты Нижегородского института развития образования, которые должны аккуратно и грамотно оценить каждую конкретную работу и аргументировать каждый выставленный балл.

По оценке представителей НИРО, курировавших процедуру, группа родителей в "Школе 800" справилась с заданиями "хорошо и очень хорошо". Так, корреспондент НИА "Нижний Новгород", присоединившийся к акции, получил 10 баллов из 12 и отметку "5". А директор "Школы 800" Марк Сартан сдал ЕГЭ на 11 баллов.

В итоге, участники акции пришли к выводу, что основную нервозность и страхи 11-классникам передают сами родители. Полученных в школе знаний для успешной сдачи ЕГЭ вполне достаточно - конечно, при условии, если ты добросовестно осваивал предмет.