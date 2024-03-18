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Спорт

Всероссийский турнир по чир спорту "Кубок Горького" пройдет в Нижнем Новгороде

21 марта 2024 09:29  [4] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Всероссийские соревнования по чир спорту "Кубок Горького" пройдут в 12-й раз в Нижнем Новгороде с 21 по 24 1 по 24 марта во Дворце спорта "Северная Звезда".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в рамках турнира пройдет спортивный фестиваль "#НижнийЧирФест". Официальный парад-открытие турнира запланирован на 22 марта.

По данным министерства спорта Нижегородской области, в соревнованиях примут участие 4,5 тысячи спортсменов представляющие 129 клубов и специалистов тренерского состава из 31 региона России. Оценивать участников будут 46 судей. Нижегородскую область представляют около 1,3 спортсменов из 26 клубов.

На "Кубке Горького" разыграют более 150 комплектов кубков. Спортсмены будут соревноваться в четырех возрастных группах в 11 дисциплинах. По итогам медального зачета определятся призеры и победители по направлениям "Чирлидинг" и "Чир перформанс".

Призеры получат специальные "Кубки Горького" и ценные подарки. По итогам общекомандного зачета среди субъектов РФ для тройки призеров организаторы учредили специальные Кубки с дизайном знаменитой хохломской росписи. Отдельной частью соревнований пройдет спортивный фестиваль для юных спортсменов от 3-х до 7 лет и соревнования среди родителей выступающих спортсменов "Родительская Чир Лига".

Среди почетных гостей ожидается президент Союза чир спорта России Андрей Кокоулин и члены президиума.

Следить за соревнованиями можно будет в режиме онлайн:

- 21-22 марта спортивный фестиваль "#НижнийЧирФест" в официальной группе во "Вконтакте" "Нижегородская Федерация чир спорта".

- 22-24 марта всероссийские соревнования "Кубок Горького" в официальной группе "Вконтакте" "Чир СПОРТ в России и в мире".

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Теги:
Соревнование Спорт
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