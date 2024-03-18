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Бизнес

Более 40 коммерсантов приняли участие во встрече Егора Полякова с бизнес-сообществом

21 марта 2024 11:55  [98] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 40 предпринимателей приняли участие во встрече заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова с бизнес-сообществом.

Как сообщает пресс-служба правительства, встреча, которую координировал генеральный директор Торгово-промышленной палаты региона Иван Разуваев, прошла на площадке ТПП. Отмечается, что подобные мероприятия проводятся регулярно по поручению Глеба Никитина.

Также к участникам присоединились председатель нижегородского регионального отделения "Опоры России" Ирина Садовникова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области, председатель НРО "Деловая Россия" Павел Солодкий и представители органов власти.

Центральными темами собрания стали кадастровая оценка, подключение объектов инвестором к сетям, меры поддержки бизнес-сообщества и вопросы градостроительного планирования. Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что представители бизнеса стали больше говорить не о проблемах, а о проектах развития, в реализации которых им нужна наша помощь.

"Более того, возникает гораздо больше вопросов, касающихся развития региона в целом. У нас очень вовлеченный бизнес, предпринимателей действительно это волнует, для них важно быть частью позитивных перемен", - подчеркнул Егор Поляков.

Также замгубернатора отметил ценность встреч такого формата, поскольку предприниматели могут оперативно решить свои вопросы напрямую с профильными ведомствами.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре Мой бизнес или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.  

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Теги:
бизнес Предприниматели ТПП
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