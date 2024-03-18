Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
21 марта 2024 12:11  [73] МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен
21 марта 2024 11:55  [90] Более 40 коммерсантов приняли участие во встрече Егора Полякова с бизнес-сообществом
21 марта 2024 09:06  [150] Более 200 переговоров провели нижегородские компании в ходе международного Дня поставщика в Минске
20 марта 2024 16:59  [272] Нижегородский центр поддержки экспорта проведет обучение для предпринимателей из Кулебак
20 марта 2024 12:28  [329] На платформе "Ростелеком. Лицей" запущен новый онлайн-курс по английскому языку для начальных классов
20 марта 2024 11:18  [310] Нижегородцы вошли в топ-10 жителей российских городов по использованию Telegram
19 марта 2024 19:09  [415] Нижегородские предприятия принимают участие в бизнес-миссии в Белоруссию
19 марта 2024 14:36  [373] CloudMTS запустил "холодное хранилище" для более выгодного размещения архивных данных в облаке
19 марта 2024 13:06  [390] "ТНС энерго НН" - поставщик электроэнергии для станций зарядки электробусов
18 марта 2024 18:15  [421] ОМК запустила корпоративный транспорт в Выксу для сотрудников из Ардатова
Бизнес

МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен

21 марта 2024 12:11  [73] Бизнес

Компания МТС завершила строительство телекоммуникационной сети на полярной станции Беллинсгаузен — самой северной российской точке в Антарктиде. Теперь научно-исследовательские и инженерные группы обеспечены мобильной связью и сетью NB-IoT для передачи данных с научно-исследовательского оборудования.

МТС первой из российских операторов установила телеком-оборудование на территории антарктической станции Беллинсгаузен: специалисты компании развернули базовую станцию 2G. Для реализации проекта использовался спутниковый канал. Теперь сотрудники станции смогут оперативно связываться друг с другом во время полевых работ, созваниваться с коллегами на других антарктических станциях, близкими в городах страны и передавать измерения с научно-исследовательского комплекса, задействованного на территории. 

Станция Беллинсгаузен расположена на острове Кинг-Джордж (Атлантический океан). Установка оборудования проводилась в рамках совместного проекта МТС, 69-й Российской антарктической экспедиции, Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Техническое решение смонтировано с учетом климатических особенностей территории. 

"Антарктида — сложный с точки зрения климата и логистики регион, поэтому строительство телекоммуникационной сети здесь — это вызов. Хотя колебания температур вблизи Беллинсгаузена невелики, погода часто бывает неустойчивой и облачной с осадками в виде снега, дождя, мороси. На станции круглый год проходят метеорологические и океанографические наблюдения, исследования, поэтому мобильная связь и сеть NB-IoT упростит взаимодействие при подготовке и проведении научно-инженерных изысканий.  Полярникам, которые работают здесь, важно оставаться на связи с коллегами и близкими. МТС уже не первый год совершенствует сеть в Антарктике: мы единственные из отечественных операторов, кто провел связь на станциях Прогресс, Новолазаревская, Восток, Мирный. На Прогрессе мы также развернули сеть NB-IoT", — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.  

"Качественная мобильная связь и возможность практически без ограничений пользоваться интернетом стали неотъемлемой частью нашей повседневности. Экспедиция в Антарктиду иногда может длиться до двух лет, поэтому мы стремимся сохранить для наших специалистов максимально комфортный и привычный образ жизни и работы. Доступная и качественная связь с большой землей – с семьей, коллегами и друзьями, существенно «сокращает» расстояние, воодушевляет и укрепляет моральный дух полярников. Связь от МТС позволяет передавать научные данные, пользоваться доступной сотовой связью, делиться интересными материалами с заинтересованной аудиторией. Среди молодых ученых также много блогеров, которые ярко и познавательно рассказывают о науке и достижениях российских исследователей на самом холодном континенте планеты, повышая таким образом статус и престиж полярных профессий", – рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

МТС с 2020 года развивает связь в Антарктическом регионе. На данный момент сеть от МТС работает на пяти полярных станциях: Беллинсгаузен, Новолазаревская, Мирный, Восток и Прогресс. На Беллинсгаузене и Прогрессе развернута сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Фото: пресс-служба МТС

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph