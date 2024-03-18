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Общество

Боец с позывным "Кострома": "На фронте и в тылу мы делаем одно общее дело – приближаем победу"

21 марта 2024 12:31  [57] Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородским бойцам в зону СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Груз формирован по заявкам воинских частей, сообщает Дом народного единства. Из зоны спецоперации в пункт отправки груза прибыл нижегородский военнослужащий. От имени воинов он поблагодарил земляков за помощь и поддержку.

"Огромное спасибо губернатору Глебу Никитину и Дому народного единства за то, что постоянно оказывается помощь фронту. Нам доставляют то, что действительно необходимо: антидроновые ружья, коптеры, метеостанции, наборы инструментов для ремонта спецтехники в зоне боевых действий и многое другое. На фронте и в тылу мы делаем одно общее дело – приближаем победу", - сказал офицер артиллерийского дивизиона 47-й танковой дивизии с позывным "Кострома".

Напомним, в Нижегородской области установлена региональная выплата в 500 тысяч рублей военным специалистам, которые заключили контракт с Министерством обороны РФ от региона с 1 марта 2024 года и поступающим во вновь формируемые подразделения. В общей сложности единовременная материальная поддержка таких специалистов с учетом федеральной выплаты достигает 695 тыс. рублей. Помимо этого, по контракту с Минобороны военнослужащие, вне зависимости от специальности, получают от 204 тысяч рублей в месяц.

Также в Нижегородской области действует военно-социальный контракт, который дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. А также льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Помимо этого предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Тем временем, Нижегородская область активно поддерживает военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. С начала СВО правительство Нижегородской области и координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправили  более  500 конвоев с почти 4 тысячами тонн гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.

Подключиться к помощи участникам СВО могут все желающие. Пункты приема открыты во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Узнать адреса и перечислить средства можно на сайте Дома народного единства

Более подробно узнать о службе по контракту в зоне СВО, а также предоставляемой амуниции можно в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте . Также можно обратиться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
гуманитарная помощь Дом народного единства СВО
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