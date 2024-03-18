Чемпионат и Первенство ПФО по кинологическому виду спорта пройдут в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по кинологическому виду спорта "Скоростное двоеборье" пройдут в Нижнем Новгороде на базе зооцентра "Надежда" 24 марта. Как сообщает департамент по социальной политике администрации города, в турнире будут участвовать спортивные пары из Нижегородской области, Чувашской республики и Республики Татарстан.

В соревнованиях по скоростному двоеборью четвероногий спортсмен должен без единой ошибки и с минимальным временем справиться с двумя трассам : "аджилити" и "джампинг". По результатам двоеборья пары могут выполнить 1-й, 2-й или 3-й взрослые спортивные разряды. Если спортсмен становится обладателем 2-го разряда и выше, то у него есть шанс войти в состав сборной Нижегородской области и выступить на Кубке России в личном и командном зачёте.

В рамках соревнований пройдут всероссийские квалификационные испытания "аджилити-3", "аджилити-2", "аджилити-1". Начинающие спортсмены будут бороться за призовые места на трассах "джампинг-0" и "туннельная".

Организаторами соревнований выступили министерство спорта Нижегородской области, Нижегородская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Кинологического спорта, спортивно-прикладного собаководства и ездового спорта", НООО "Объединение нижегородских кинологов-спасателей и спортсменов" и МАУ "Муниципальный центр "Надежда".

Чемпионат ПФО стартует 24 марта в 7:30, затем в 10:00 начнется Первенство ПФО, в 12:00 пройдут квалификационные испытания, а в 15:00 - соревнования для начинающих.