Федеральный тур Национальной премии "СВОИМ" возьмет старт в Нижнем Новгороде Общество

Фото: благотворительный фонд помощи военным ветеранам и инвалидам специальной военной операции "СВОИМ"

Большой патриотический тур Национальной премии "СВОИМ" по городам России начнет свой путь из Нижнего Новгорода 29 марта. Как сообщает благотворительный фонд помощи военным ветеранам и инвалидам специальной военной операции "СВОИМ", в столице Приволжья он организуется при поддержке губернатора Глеба Никитина.

Длительность тура - один год. За это время торжественные церемонии награждения лауреатов премии пройдут в более 40 городов в большинстве федеральных округов страны, в том числе в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Владикавказе, Грозном, Калининграде, Ставрополе, Сочи.

Обладатели награды - это военные, представители гражданских профессий, волонтерских групп и гуманитарных организаций, а также военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты и все те, кто помогает фронту. Во время торжественных церемоний все лауреаты получают денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Программа большого патриотического тура в Нижнем Новгороде начнется 29 марта в 10:00. Организаторы и гости мероприятия возложат цветы к Вечному огню в Кремле. Затем состоится круглый стол, посвященный обсуждению темы патриотики в культуре. Церемония вручения премии в 15 номинациях начнется в 17:00 в Нижегородской государственной академической филармонии им. М.Ростроповича.

В торжестве примут участие видные государственные, политические, культурные и общественные деятели, Герои России, Кавалеры Ордена Мужества, орденоносцы, участники СВО и их близкие, а также музыканты, блогеры, актеры, теле-радиоведущие и другие известные люди. Для участников торжественной церемонии пройдет праздничный концерт с участим российских исполнителей.

По словам организаторов премии "СВОИМ", выдвинуть предложение о награждении премией известных им героев, достойных быть лауреатами наравне с федеральными, региональными органами власти и другими, могут и любые неравнодушные граждане. Для этого свои предложении и идеи о номинировании в лауреаты премии нужно присылать на электронную почту фонда "СВОИМ" premiya@fondsvoim.ru, а также в аккаунты фонда в соцсетях. Более подробно о премии и деятельности фонда можно узнать на официальном сайте