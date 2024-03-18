Четыре туристических информационных центра откроют на участке М-12 в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На нижегородском участке трассы М-12 появятся четыре туристических информационных центра (ТИЦ). Их откроют на территории многофункциональных зон сервиса (МФЗ) около съездов к популярным туристическим точкам региона – Выксе, Арзамасу, с. Ичалки и с. Большое Болдино.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, работа по открытию ТИЦ будет проводиться АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" совместно с ООО "Автодор – Девелопмент" (дочерним обществом государственной компании "Российские автомобильные дороги", ГК "Автодор"). Двустороннее соглашение об этом было подписано 20 марта 2024 года на стенде Нижегородской области в рамках 30-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве.

"Наши туристические информационные центры станут частью многофункциональных зон сервиса. Это позволит привлечь внимание тех, кто проезжает по трассе, к туристическому потенциалу Нижегородской области, представить наши народные художественные промыслы. Гости смогут получить подробную информацию о туристических направлениях и объектах показа, заказать экскурсии", – сообщил Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что работа ТИЦ будет содействовать продвижению имиджа Нижегородской области как крупного туристического, культурного и выставочного центра.

Он также отметил, что туристический поток в Нижегородскую область стабильно растет.

"Это следствие нашего развития в самых разных сферах, в том числе и в части дорожной инфраструктуры. Открытие таких информационных точек – помощь всей индустрии туризма региона в продвижении ее продуктов и услуг. Это в полной мере соответствует задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по повышению доступности туристских продуктов", – подчеркнул Глеб Никитин.

О значимости соглашения рассказала генеральный директор ООО "Автодор – Девелопмент" Анастасия Козлова.

"Туристические информационные центры очень важны, потому что они позволяют превратить каждого пользователя автомобильной дороги в туриста, заинтересовать, вдохновить на путешествия. Мы надеемся, что наш подход позволит людям проще получать информацию и с удовольствием открывать для себя нижегородский регион и страну в целом", – сказала она.

Напомним, что президент России Владимир Путин дал старт движению по скоростной автомагистрали М-12 "Восток" в Нижегородской области 8 сентября 2023 года.