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Общество

Почти 80% жителей МКД в Нижегородской области получат сниженные платежки за тепло

21 марта 2024 16:36  [98] Общество

Около 80% жителей многоквартирных домов Нижегородской области в этом году получат перерасчет за отопление с уменьшением платежа в результате корректировки потребления энергоресурсов по итогам 2023 года. Такие данные предоставила Госжилинспекция Нижегородской области после проведения встреч с ресурсоснабжающими организациями и домоуправляющими компаниями.

Перерасчет проводится ежегодно на основании показаний общедомовых приборов учета. На годовую корректировку влияют исключительно фактические объемы потребления тепла в каждом многоквартирном доме, учтенные общедомовым счетчиком.

Отмечается также, что размер корректировки зависит не только от сроков окончания и начала отопительного сезона в 2023 году, но и от мер, предпринятых в многоквартирном доме для снижения теплопотерь: к ним относятся замена окон, установка дверей и т.д. Средний размер перерасчета в сторону уменьшения составит около 3 000 рублей на квартиру площадью 60 кв. м и может варьироваться.

В ГЖИ Нижегородской области отметили, что у подавляющего большинства тех, у кого на этот раз получилась корректировка с доплатой, в начале 2023 года (по итогам 2022 года) был перерасчет с уменьшением платежа. Это коснется жильцов примерно 20% домов от общего количества МКД. Сумма доплаты также может варьироваться.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили проводить регулярный независимый аудит тарифов ЖКУ.

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Теги:
ГЖИ Теплоснабжение
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