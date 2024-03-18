Нижегородские предприятия туризма смогут стать участниками нацпроекта "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприятия туристической отрасли Нижегородской области теперь смогут стать участниками национального проекта "Производительность труда". Соответствующий документ подписал куратор нацпроекта – первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Участниками нацпроекта могут стать гостиницы, рестораны, турагентства, экскурсионные компании, парки, предприятия наземного и воздушного транспорта с годовым оборотом от 180 млн рублей.

"В рамках нацпроекта примерно 200 компаний смогут воспользоваться экспертной поддержкой федерального центра и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда", – отметил Андрей Белоусов.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что внедрение инструментов нацпроекта "Производительность труда" помогает эффективнее выстроить логистические цепочки, систематизировать работу персонала.

"Ранее участниками нацпроекта могли стать только предприятия обрабатывающей промышленности, сферы АПК, торговли, строительные и транспортные компании. Сейчас бережливые технологии в рамках нацпроекта в регионе внедряют уже 258 организаций. К примеру, в нижегородском аэропорту эксперты регионального центра компетенций помогли ускорить обслуживание и уборку самолетов перед вылетом на 20%. Этот опыт может быть полезен гостиницам, домам отдыха и санаториям. Кроме того, эксперты нашего РЦК перенимают опыт коллег из других регионов, где бережливые технологии в сфере туризма внедрялись в пилотном режиме", - рассказал министр.

На сегодняшний день в Нижегородской области идет работа по подбору организаций в сфере туризма для участия в нацпроекте. Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8(800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В Нижегородской области нацпроект реализуется с 2019 года. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.