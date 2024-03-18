Эн+ продолжает инвестировать в развитие образовательной инфраструктуры регионов страны Бизнес

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21 марта состоялась пресс-конференция генерального директора компании "Эн+" Михаила Хардикова. В ходе мероприятия глава организации подвел итоги работы в 2023 году, рассказал о текущих направлениях деятельности и ключевых проектах холдинга.



В рамках пресс-конференции он отметил, что Эн+ остается опорной компанией и важным партнером регионов ответственности.

"Энергохолдинг сохраняет все взятые на себя обязательства и продолжает расширять направления социальных инвестиций. По итогам прошлого года компания направила на эти цели порядка 61,6 млн долларов США. Из них 37% пошло на развитие образовательной инфраструктуры", - рассказал Михаил Хардиков.



Спикер подчеркнул, что Эн+ применяет комплексный подход к системе обучения внутреннего и внешнего кадрового резерва, реализуя проекты на всех этапах получения образования, от школы до профессиональной подготовки, тем самым формирует кадровую защищенность.

Образовательные проекты Эн+ интегрированы в новый национальный проект "Кадры".



Благодаря Эн+ в регионах присутствия работают 66 программ дополнительного профессионального образования, 151 программа профессиональной подготовки доступна в Корпоративном университете холлдинга, для талантливых студентов работает стипендиальная программа, по стране строятся "Мультилабы" – центры компетенций, где учащиеся могут осваивать робототехнику, электронику, 3D-моделирование, видеопроизводство и другие современные технологии.

Так, в 2023 году участниками мультилаба стали образовательные учреждения Братска, Ангарска, а также Нижнего Новгорода, где современное образовательное пространство было организовано на базе лицея №40.



Напомним, что современный класс площадью 98 кв.м. укомплектован новейшей техникой и современным оборудованием появился в столице Приволжья в октябре 2023 года. Инвестиции в проект составили около 13 млн рублей, а заниматься там могут не только учащиеся лицея, но и все желающие.

Планируется, что еще один "Мультилаб" в Нижнем Новгороде появится уже в этом году.