Жителя Дзержинска задержали за оправдание террористической деятельности

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Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области 15 марта задержали жителя Дзержинска, которого обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности.
Было установлено, мужчина расклеивал по городу листовки с призывами вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение.
Кроме того, он проводил видео- и фотосъёмку военных объектов, расположенных на территории области.
В отношении дзержинца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
По месту жительства у мужчины был проведён обыск, в ходе которого изъяты электронные носители информации.
Как уточнили в УФСБ, в сентябре 2023 года данный местный житель был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за действия по дискредитации Вооруженных сил РФ. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей.
В настоящее время оперативники устанавливают причастность задержанного к другим фактам преступной деятельности и выясняют, были ли у него соучастники.
Сейчас обвиняемый заключён под стражу.
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