Жителя Дзержинска задержали за оправдание террористической деятельности Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области 15 марта задержали жителя Дзержинска, которого обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности.

Было установлено, мужчина расклеивал по городу листовки с призывами вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение.

Кроме того, он проводил видео- и фотосъёмку военных объектов, расположенных на территории области.

В отношении дзержинца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По месту жительства у мужчины был проведён обыск, в ходе которого изъяты электронные носители информации.

Как уточнили в УФСБ, в сентябре 2023 года данный местный житель был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за действия по дискредитации Вооруженных сил РФ. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей.



В настоящее время оперативники устанавливают причастность задержанного к другим фактам преступной деятельности и выясняют, были ли у него соучастники.

Сейчас обвиняемый заключён под стражу.