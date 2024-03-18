Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
21 марта 2024 18:45  [1] Жителя Дзержинска задержали за оправдание террористической деятельности
21 марта 2024 09:47  [203] Уголовное дело возбуждено после схода наледи на детей в Шахунье
20 марта 2024 16:32  [316] Около 2 млн рублей отдали мошенникам жительницы Бора
20 марта 2024 14:57  [463] Квартира загорелась в доме по улице Народной днем 20 марта
20 марта 2024 10:03  [734] Водитель и три пассажира автобуса Т-31 пострадали в ДТП утром 20 марта
20 марта 2024 09:05  [838] Уголовное дело завели после пожара на улице Фучика
19 марта 2024 18:03  [728] Экс-замглавы Ленинского района Нижнего Новгорода получил 4 года условно
19 марта 2024 17:43  [489] Восемь человек обратились за медпомощью на месте пожара на улице Фучика
19 марта 2024 16:36  [614] Один человек пострадал во время пожара на улице Фучика
19 марта 2024 14:49  [458] Молодой нижегородец перевел мошенникам около 2 млн рублей
Происшествия

Жителя Дзержинска задержали за оправдание террористической деятельности

21 марта 2024 18:45  [1] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области 15 марта задержали жителя Дзержинска, которого обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности.

Было установлено, мужчина расклеивал по городу листовки с призывами вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение.

Кроме того, он проводил видео- и фотосъёмку военных объектов, расположенных на территории области.

В отношении дзержинца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По месту жительства у мужчины был проведён обыск, в ходе которого изъяты электронные носители информации.

Как уточнили в УФСБ, в сентябре 2023 года данный местный житель был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за действия по дискредитации Вооруженных сил РФ. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей.

В настоящее время оперативники устанавливают причастность задержанного к другим фактам преступной деятельности и выясняют, были ли у него соучастники.

Сейчас обвиняемый заключён под стражу.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Терроризм Уголовное дело ФСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph