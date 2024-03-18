Весенняя охота на медведя открылась в Нижегородской области 21 марта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области с 21 марта открылась весенняя охота на медведя, которая продлится до 10 июня 2024 года. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Согласно информации, сезон охоты продлится до 10 июня 2024 года.

При этом запрещается добыча медведей в возрасте менее одного года и самок с медвежатами текущего года рождения, уточнили в ведомстве.

В соответствии с правилами, при коллективной охоте на медведя ответственным является гражданин, на имя которого выдано разрешение на добычу охотничьих ресурсов - и он обязан иметь при себе данный документ.

Специалисты Минлесхоза отметили, что медведь является самым крупным хищником нашего региона. По данным мониторинга, сейчас численность бурых медведей превысила 1,3 тысячи особей. Больше всего косолапых обитает в Варнавинском и Семёновском районах (по 172), в Воскресенском и Ветлужском районах (157 и 135 соответственно).

В ведомстве также напомнили, что весенний сезон охоты на пернатую дичь - селезней уток - стартует с 1 апреля. Выдача разрешений началась с 20 марта.