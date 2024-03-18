Жительница Дзержинска отдала мошенникам почти 1,4 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Дзержинска в Нижегородской области отдала мошенникам почти 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Согласно информации, 45-летней потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции.

Далее, аферист убедил женщину незамедлительно отменить якобы состоявшуюся банковскую операцию.

Для этой цели злоумышленник уговорил потерпевшую перевести значительные денежные средства на указанные реквизиты. В результате дзержинка доверилась мошенникам и перевела им свыше 1,3 млн рублей, взятые в кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Санкция указанной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ведется следствие, мошенников ищут.

Ранее сообщалось, что около 2 млн рублей отдали мошенникам жительницы Бора.