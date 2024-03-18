Вопросы обновления школьных столовых рассмотрели на заседании Гордумы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На заседании постоянной комиссии по социальной политике городской Думы депутаты рассмотрели девять вопросов, в том числе модернизацию школьных столовых. Как сообщает пресс-служба Гордумы, собрание прошло в формате видеоконференции.

Проект модернизации школьных пищеблоков проводится с целью создать наиболее благоприятный режим питания детей и подростков с учетом их индивидуальных особенностей здоровья, соблюдения норм и правил безопасности, а также контроля соответствия пищеблоков всем санитарным требованиям.

Обновление школьных столовых началась в прошлом году. В первом этапе проекта участвовали 53 школы. В 28 учебных заведениях провели ремонт, а в остальных заменили оборудование и разработали дизайн-проекты обеденных залов. На эти цели направили 102,8 млн рублей. В 2025 году обновят столовые во всех образовательных учреждениях Нижнего Новгорода.

Кроме того, депутатам представили итоги реализации муниципальной программы "Молодежь Нижнего Новгорода" за 2033 год, а также планы на текущий. По данным директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Артура Штояна, в Нижнем Новгороде проживает около 350 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это 27,6% от общего числа нижегородцев.

В прошлом году в рамках муниципальной программы департамент провел массовые мероприятия для молодежи, в том числе такие, как историко-патриотический проект "Битва за Нижний", фестиваль "Самый спортивный. Амбассадоры" и карьерный форум "Молодой Нижний", чей фонд в этом году составляет 15 млн рублей.