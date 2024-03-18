Семейный центр "Солнечный дом" отметил 8 лет со дня открытия

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Семейный центр "Солнечный дом" в Нижнем Новгороде отметил восьмой день рождения. Как сообщает организатор центра - нижегородская областная общественная организация "Сияние", его открытие было приурочено к Международному дню человека с синдромом Дауна.
Воспитанники "Солнечного дома" подготовили к празднику танцевальный флешмоб "Аленка" и корейский танец с веерами "Пучечум". Кроме того, дети показали номера художественной гимнастики и приняли участие в футбольной эстафете. Ребята, которые занимаются в театральной студии под руководством Елены Андрюшиной, представили гостям сказку. Также для посетителей праздника была подготовлена выставку детских рисунков и подарки от ребят, которые работают в швейной мастерской и типографии центра.
Как отметила председатель НООО "Сияние" Любовь Калинина, развитие детей с синдромом Дауна проходит лучше, когда они живут в семье."Солнечный дом" помогает развить способности детей с синдромом Дауна, а также оказывает комплексную помощь для их адаптации в обществе. Здесь организованы группа кратковременного пребывания, воздушная йога, ЛФК, пескотерапия, ИЗО, этикет, музыкотерапия, интегративная театральная студия с привлечением других детей, гончарная мастерская и подготовка к школе.
Отмечается, что центр посещают не только семьи из Нижнего Новгорода, но и из Кстова, Дзержинска, Богородска и Бора. Также специалисты семейного центра выезжают в отдаленные районы и проводят онлайн-консультации.Напомним, что семейный центр "Солнечный дом" для детей с синдромом Дауна открылсяв Нижнем Новгороде 21 марта 2016 года. Он располагается на ул. Искры в Канавинском районе. Центр предоставляет комплексную помощь для адаптации особенных детей в обществе и развития способностей: беби-йога, сенсорная комната, группа кратковременного пребывания, воздушная йога, ЛФК, пескотерапия, ИЗО, этикет, музыкотерапия и другое.
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