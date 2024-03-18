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Общество

Международные "Горьковские чтения" пройдут в Нижнем Новгороде 28-30 марта

22 марта 2024 15:12  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Международная научная конференция "Горьковские чтения" пройдут в Нижнем Новгороде. Мероприятия конференции запланированы в период с 28 по 30 марта, сообщили в городском департаменте культуры.

Торжественное открытие пройдёт в день рождения Максима Горького - 28 марта. Потомки писателя - Пешковы - посетят мероприятия конференции и поучаствуют в возложении цветов к памятнику на площади Горького.

Как отметили в департаменте, это будет уже 41 конференция: Горьковские чтения проходят, начиная с 1943 года, и они прочно вошли в интеллектуальную, культурную жизнь России.

Согласно информации, в этом году на чтения заявлено более 80 докладов исследователей биографии и творческого наследия нашего великого земляка, подготовленные ведущими научными сотрудниками Института мировой литературы им. Горького РАН, учёными России и зарубежных стран. В течение трёх дней они обсудят вопросы, связанные с деятельностью писателя по организации культуры в России.

Директор Государственного музея А.М.Горького Лариса Моторина рассказала, что в этом году на Горьковские чтения приглашены учёные с мировыми именами.

Кроме того, народный артист России Авангард Леонтьев представит моноспектакль по повести "Детство", а нижегородский драмтеатр, носящий имя Горького,традиционно покажет постановку "На дне".

"Горьковские чтения" будут проходить на нескольких площадках. Программу конференции можно посмотреть по ссылке.

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Теги:
конференции Максим Горький
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