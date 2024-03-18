Региональный конкурс "Мой первый бизнес" впервые пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Региональный конкурс молодежных бизнес-проектов "Мой первый бизнес" впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, конкурс преследует цель создания условий для самореализации и развития потенциала молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

Принять участие в конкурсе может любой ученик или группа учеников школы, колледжа или техникума Нижегородской области. В конкурсе пять номинаций: "Производство", "Инновации и технологии", "Медиа", "Услуги" и "Социальный бизнес". Что бы принять участие необходимо заполнить заявку, приложить к ней бизнес-идею, которая должна быть оформлена по установленной форме. Также необходимо согласие родителей или законного представителя на обработку персональных данных участника и согласие родителей или законного представителя на размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Подать заявку можно по ссылке уже сейчас. Срок приема - до 10 апреля.

В рамках конкурса участники поработают с наставниками, примут участие в викторине по предпринимательству и защитят свои проекты перед экспертами. Финальная презентация проектов пройдет в мае, затем подведут итоги. В финал допустят 50 человек. Все они получат путевки на тематическую смену по предпринимательству в летний лагерь.

По каждой номинации конкурса будет определен один победитель. Каждый из пяти победителей станет обладателем: компьютерной техники, "умной" техники для дома, спортивных товаров, спортивных домашних комплексов для дома и других призов от партнеров конкурса. Помимо этого, авторы бизнес-идей смогут представить их профессиональным инвесторам, руководителям крупных корпораций на региональном демо-дне молодежного акселератора Сбербанка летом этого года.

Добавим, что организатор конкурса - молодежный центр "Высота". Мероприятие проводится при поддержке министерства молодежной политики Нижегородской области. Подробности можно узнать в официальной группе "ВКонтакте".

СПРАВКА:

Конкурс проводится в рамках реализации Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства и плана Нижегородской области по жизненной ситуации "Начало предпринимательской деятельности для детей от 14 до 18 лет". Партнеры конкурса - Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Сбербанк, региональное отделение Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" Нижегородской области, региональное отделение общероссийской общественной организации "Деловая Россия".