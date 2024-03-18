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Общество

Нижегородскую область посетила делегация из Гродненской области Республики Беларусь

22 марта 2024 18:15  [86] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В преддверии 30-летия Законодательного Собрания Нижегородской области регион посетила делегация из Зельвы Гродненской области Республики Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в состав белорусской делегации вошли главы райисполкома и совета депутатов Зельвенского района Денис Ольшевский и Вадим Панасик, бизнесмены, фермеры. Делегацию сопровождал спикер регионального парламента Евгений Люлин, депутаты и сотрудники Представительства Нижегородской области в Республике Беларусь.

За минувшую неделю в Нижегородской области гостей познакомили с достижениями народных промыслов, работой музейно-туристических комплексов, промышленных предприятий и племенных хозяйств Семёновского, Воскресенского и Борского городских округов. Во время визита стороны обсудили подготовку к третьему съезду малых городов Нижегородской области и Республики Беларусь.

"Ожидаем сотни специалистов в сфере АПК, туризма, культуры, молодежной политики. Каждый такой съезд – в Ваче, в Зельве – становился форумом народной дипломатии, где крепли связи и дружба, два народа становились ближе. С белорусами Законодательное Собрание работает плотно – мы единственные в России имеем соглашения о сотрудничестве со всеми советами всех областей Республики. Знаю, как там ценят аграриев, какие мощные программы поддержки предлагают молодежи. Вместе с тем, гости живо интересуются достижениями наших животноводов. Это благодатная почва для эффективного обмена опытом, когда мы видим желание оказывать поддержку со стороны наших партнёров, а они – видят искреннюю заинтересованность в заимствовании наиболее успешных практик для будущего применения на нижегородской земле", - подчеркнул спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Первый мультиформатный съезд малых городов Нижегородской области, Беларуси и ДНР прошел в Ваче.

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Теги:
Белоруссия Законодательное собрание
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