Эксперт-мониторинг событий с 15 по 22 марта 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.



Федеральная тема – Итоги выборов Президента Российской Федерации

Эксперт "Минин-Центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что на прошедших президентских выборах решался вопрос о том, кому граждане страны доверяют достижение стратегической победы над вызовами недружественного Запада, о том, кто реально может обеспечить стратегическую победу России в ситуации новой геополитической, геоэкономической, цивилизационной многополярности.

Результаты выборов показывают, что эту миссию наш избиратель доверяет В.В. Путину. Наглядным показателем легитимности выборов является, безусловно, феноменальная вовлеченность жителей в голосование, для волеизъявления которых были созданы максимально широкие возможности. В целом по России в выборах приняли участие 77,4% избирателей, в регионах ПФО – 78,6%, что почти на 9% больше показателя 2018 г. (69,7%). Благодаря проекту "Мобильный избиратель" люди могли подать заявление для голосования по месту нахождения как очно, так и через портал «Госуслуг». В регионах округа такой возможностью воспользовались более 841 тыс. человек. Более 729 тыс. избирателей подали заявления на дистанционное электронное голосование в Чувашии, Пермском крае и Нижегородской области. Это составило 13,6% от численности избирателей, в РФ – 12,1%. В абсолютных цифрах численность проголосовавших за действующего Президента России в регионах округа составила 15 млн. человек, что почти на 3 млн. человек больше результата 2018 г. (12,2 млн. чел.). В первую десятку регионов России по абсолютным значениям поддержки В.В. Путина вошли Башкортостан, Татарстан и Нижегородская область. Наиболее высокий процент голосов за Главу государства среди регионов округа в Саратовской области – 91,6%.

Контроль за ходом голосования в ПФО осуществляли более 82 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественных палат (в 2021 г. – 87,7 тыс.). Здесь работали и 120 международных наблюдателей, а также 32 представителя из 19 стран мира, принявших участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов, которые познакомились с ходом голосования, посетили избирательные участки и центры общественного наблюдения. Для обеспечения безопасности и прозрачности избирательного процесса более 96% избирательных участков были оборудованы видеонаблюдением или видеофиксацией. Почти все оснащены средствами металлообнаружения (исключения – временные участки на режимных объектах, в медучреждениях и т.д.). В совокупности принятые меры позволили существенно сократить количество жалоб о нарушениях в ходе выборов. В избирательные комиссии всех уровней, органы прокуратуры и правоохранительные органы поступило 292 обращения, что в 2 раза меньше, чем на прошлых президентских выборах 2018 г. (607) и в 10 раз меньше чем на выборах депутатов Госдумы 2021 г. (3,4 тыс.).

Президентские выборы 2024 г. в ПФО состоялись как активный политический процесс, в котором отразилось действие всех тех сил, которые конкурируют за место в российской публичной политике, за внимание и доверие граждан. Результаты голосования показывают, что из всех, кто продемонстрировал свои предложения, программы, лозунги, доверие подавляющего большинства граждан получила та сила, которую представляет В.В. Путин. Более чем скромные результаты представителей парламентских партий свидетельствуют о том, что в приоритете избирателя не "партийное разнообразие", а общее дело консолидации России.

Федеральная тема – Белгородчина в огне

Эксперт "Минин – центра", политолог, руководитель проекта "Открытая аналитика", преподаватель Белгородского Государственного Национального Исследовательского Университета Роман Травин считает, что ситуация в Белгородской области в последние полторы недели остается очень напряженной.

Продолжаются бои на границе, ряд населенных пунктов региона, в том числе областной центр, подвергаются систематическим обстрелам со стороны ВСУ. Практически каждый день гибнут мирные жители, а ранения за эти дни получили уже более сотни человек. Ущерб наносится движимому и недвижимому имуществу людей и организаций. Образовательные учреждения, многие магазины, заведения общепита и предприятия изменили график и\или формат работы. Прохожих на улицах стало заметно меньше, бетонные укрытия и мешки с песком на остановках и возле организаций можно встретить практически на каждом шагу, а на время ракетной опасности останавливается общественный транспорт. Такова вкратце обстановка в самом Белгороде и нескольких приграничных муниципалитетах области.

Атакам подвергаются и другие области, которые находятся близко к границе, в первую очередь, соседняя Курская, однако наиболее сложная ситуация именно на Белгородчине. Понятно, что в связи с происходящим у людей возникает масса вопросов. На одни из них довольно легко ответить, на другие — нет. Выскажу свои соображения по некоторым из них.

1. "Что стоит за такой активизацией противника в приграничье в последнее время?". Этот вопрос достаточно широко обсуждался лидерами общественного мнения и экспертами, и один из наиболее очевидных, и во многом правильных ответов в том, что главной причиной было стремление Украины и стран Запада оказать влияние на результаты выборов Президента. Однако, как это часто бывает, дело обстоит несколько сложнее.

В частности, довольно прямо высказался один из представителей офиса Зеленского, который заявил, что жители приграничных регионов России должны "ощутить войну". То есть речь именно о том, что целью и прямой, и косвенной (через психологическое давление) являются не военные объекты, а именно население. Это сравнительно малозатратный путь для Украины, потому что десяток-другой снарядов РСЗО малого калибра на фронте – это просто ничто, а при обстреле густонаселенных городов и поселков – это серьезно. Можно "закошмарить" десятки и сотни тысяч людей, оказать на них моральное и физическое давление, отвлечь власть региона на решение возникающих проблем, заставить тратить ресурсы. Кроме того, в условиях, когда на поле боя дела для Киева складываются не лучшим образом, происходит деморализация украинских военных, элит, наиболее радикальной части населения и украинская власть ищет способы дать им «перемогу».

2. "Почему именно Белгороду и области достается больше других?". Во-первых, географически – это наиболее близкий к украинской границе город "старой" России, и до него просто легче достать. Во-вторых, Харьков – крупный логистический центр, в городе и в окрестностях размещен серьезный гарнизон, а на территории области ведутся боевые действия, что упрощает организацию атак. В-третьих, Харьков и Белгород входят в один исторический регион – Слобожанщину, и нанесение ущерба именно Белгороду имеет для русофобской украинской власти и Запада символическое значение и используется как политтехнология.

3. "Как обезопасить людей?". Это из тех вопросов, на которые нет простого ответа. Большой запрос по всей стране в целом, и особенно в Белгородской области, есть на более активные военные действия, направленные на создание так называемой буферной зоны. Белгородцы в соцсетях активно публикуют обращения с призывом к власти создать такую зону. Однако исходя из опыта Донбасса, Херсонской и Запорожской областей можно предположить, что быстро этот вопрос решить вряд ли удастся, а создание на месяцы еще одного участка активного боевого соприкосновения вблизи от крупного города ситуацию не улучшит. Кроме того, сомнительно, что военные решения, принятые на основе настроений в обществе, а не с учетом реальных возможностей и комплексных угроз, будут эффективными. Что не отменяет того факта, что на определенном этапе делать шаги в этом направлении придется.Таким образом, несмотря на усилия, которые на данном этапе предпринимают военные, региональные и федеральные власти, приходится констатировать: исключить риск для жизни людей, живущих в приграничных муниципалитетах и Белгороде, пока объективно невозможно. И именно из этого пока и придется исходить, поэтому людей из самых опасных мест отселяют, а детей централизованно вывозят в другие регионы.

4. "Как помочь жителям Белгородской области?". Явка на выборах в области, которая составила 87%, показала, что одна из важных для противника целей, с расчетом на панику населения, достигнута не была. Но при этом, понятно, что люди очень обеспокоены происходящим и находятся в стрессовых условиях. На фоне стресса и угрозы для жизни копится обида на недостаточное внимание к ситуации в регионе со стороны федеральных СМИ и федерального центра в целом, на то, что остальные регионы живут, как ни в чем ни бывало на фоне проблем Белгородчины. И главное – непонимания, того как и когда будут купированы нынешние угрозы. На мой взгляд, раз сегодня нет военного решения проблемы, то надо на другом уровне выстраивать коммуникацию с людьми, в первую очередь, по сложным вопросам. На своем месте достаточно много в плане коммуникации делает губернатор Гладков и другие представители региональной и муниципальной власти, но сегодня Белгородской области нужно больше внимания, проявлений солидарности из столицы и других субъектов федерации. Причем не только от власти, но и от представителей гражданского общества, бизнеса, медиа, простых людей.

Муниципальная тема – "Социальная и этноконфессиональная обстановка в регионах ПФО в преддверии выборов Президента РФ"

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России-Волга, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев отмечает, что в Нижнем Новгороде 19 - 20 марта в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова прошла научно-практическая конференция "Социальная и этноконфессиональная обстановка в регионах ПФО в преддверии выборов Президента РФ" в рамках проекта "Школы молодого этнополитолога" (поддержан Фондом президентских грантов). Организаторами мероприятия выступили Институт стратегических исследований АН РБ, Школа молодого этнополитолога, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова.

Мероприятие было разделено на 2 блока: мастер-класс для молодых исследователей и студентов "Введение в информационную аналитику", который провел главный редактор информационно-аналитического журнала "Политическое образование", руководитель Школы молодого этнополитолога, член-корр. РАЕН, к.филос.н. Вячеслав Петров, и пленарное заседание экспертов, где модератором выступил директор Института стратегических исследований АН РБ, к.полит.н. Владимир Савичев.

Более 20 исследователей из ведущих вузов и исследовательских институтов России встретились на одной площадке, чтобы обсудить обстановку в регионах ПФО в преддверии выборов Президента России, поделиться последними исследованиями в политической сфере.

Конференцию начала доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.полит.н. Ольга Шмелёва. Ученый выступила с докладом "Региональные модели восприятия будущего российского государства современной молодежью: идейно-ценностные размежевания и политизация расколов (на материалах ПФО)". Она рассказала об исследовании, которое проводилось в пяти регионах ПФО: Нижегородской, Пензенской области, республиках Татарстан, Мордовия и Башкортостан. Анализ таблиц сопряженности, составленных по итогам обработки данных посредством SPSS, позволил сфокусировать внимание на дифференциации моделей восприятия образа будущего в различных сегментах молодежи, ценностных и когнитивных профилей молодежи в рамках изучаемых субъектов ПФО.

Большой интерес вызвал доклад руководителя аналитического отдела Международного евразийского движения, к.филос.н. Владимира Киреева "Новые и традиционные социальные группы, и классы их, картина происходящего и запросы в текущем электоральном цикле". Он подчеркнул, что современное российское общество достаточно консолидировано, что и показали результаты выборов Президента РФ. Однако, сегодня в стране существует проблема, связанная с миграционной политикой. На сегодняшний день никто не знает, сколько мигрантов в России. Звучат цифры от 4,5 млн. до 16 млн. человек.

Именно в среде мигрантов все чаще и чаще появляются антигосударственные элементы, которые связаны с различными террористическими группировками. Данную проблему необходимо решать на самом высоком уровне. Кроме этого, Владимир Киреев отметил, что необходимо проводить смену элит, старая элита уже не отвечает тем задачам, которые стоят перед страной сегодня.

Доцент Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, главный редактор редактора журнала "Politbook", к.полит.н. Андрей Шумилов представил доклад "Структурный анализ этнического фактора электоральных процессов в Чувашии". Отмечено, что структурный анализ позволил проследить отдельные проявления этно-конфессиональной специфики в регионе на муниципальном уровне за последние 30 лет, они носят не явный характер, но способны оказать влияние на формирование выборных органов как субконституционное представительство.

Директор Института стратегических исследований ГБНУ АН РБ, к.полит.н. Владимир Савичев выступил на тему "Эффективность внешнего влияния на избирательный процесс в Республике Башкортостан в ходе выборов Президента РФ в 2024 году". Владимир Савичев, являясь экспертом Общественного штаба по наблюдению за ходом выборов, рассказал, как проходила предвыборная кампания, как проходили выборы в регионе.

Доцент кафедры государственного управления ЛГУ им. Даля, член Общественной палаты ЛНР, председатель РОП в ЛНР Александр Проценко выступил с докладом на тему «Первые выборы Президента России: сравнительный анализ с опытом избирательных кампаний в Луганской области до 2014 года». В своем докладе он подчеркнул, что впервые показали не протестную, как при Украине, а позитивную модель голосования. Выборы Президента России стали примером позитивной модели голосования "за", а не "против".

С бинарным докладом "Общественное мнение накануне выборов (по материалам социологических исследований в Марий Эл)" выступили ученые из Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева - ведущий научный сотрудник, руководитель направления "Социология", к.ист.н. Ольга Орлова и старший научный сотрудник, к.ист.н. Гульнара Зеленеева.

Заведующий кафедрой Нижегородского филиала РАНХиГС, д.филос.н., профессор Андрей Дахин выступил с докладом на тему "После выборов: приоритеты этноконфессиональных отношений в ПФО".

Главный научный сотрудник НИЛ НГЛУ, д. полит.н. Екатерина Рудакова выступила на конференции с докладом "Идеологические и ценностные приоритеты предвыборной риторики Президента: взгляд молодежи на традиционные ценности". Доклад был посвящен отношению молодежи России к последним инициативам руководства государства по защите традиционных ценностей, а также в нем были обозначены векторы стратегии развития западной цивилизации, ведущие к нивелированию функций семьи и брака, утрате системы воспитания и образования детей, демографическому вырождению.

Начальник НИЛ НГЛУ, д.ист.н., профессор Сергей Устинкин поделился результатами исследования среди молодежи на тему "Отношение Нижегородского студенчества к институтам гражданского общества и власти: итоги выборов Президента".

В рамках конференции прошли два круглых стола: "Специфика электоральной кампании по выборам Президента РФ в 2024 году" и "Социальная и этноконфессиональная обстановка в регионах ПФО в преддверии выборов Президента РФ".

С докладами также выступили:

- директор ИМОМИ ННГУ, д.полит.н., профессор Михаил Рыхтик - "Ценностный фактор в современных этноконфессиональных отношениях", по мнению ученого, ценности являются важным условием устойчивого развития общества, поэтому к ним особо серьезно стоит подходить при организации работы властных структур с населением, что способствует поддержанию национальной безопасности;

- доцент кафедры истории и теории международных отношений ИМОМИ ННГУ, эксперт по вопросам из сферы межнациональных отношений, к. ист. н. Антон Шмелев, темой доклада которого стал обзор инструментов и технологий формирования конфликтогенных пространств в сфере межнациональных отношений посредством социальных сетей и масс-медиа в регионах ПФО;

- доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ, к.полит.н. Евгения Храмова на тему "Электоральная кампания 2024 года в Республике Татарстан", где рассказала об особенностях избирательного процесса в Республике Татарстан;

- Павел Седаев, доцент кафедры Философии НГЛУ, к.филос.н. - "Сохранение традиционных ценностей как залог безопасности этноконфессиональных отношений".

Мероприятие продолжил круглый стол: "Ценностные ориентиры этносов российского социума: вчера, сегодня, завтра".

Старший научный сотрудник Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук, к.ист.н., доцент Владимир Воронцов рассказал об этноконфессиональной ситуации в Удмуртии накануне выборов Президента РФ.

Далее слово предоставили молодым ученым. Первым свой доклад на тему "Анализ агитационных мероприятий Президентской кампании 2024 года по материалам Самарской области" представил студент ФПИ ИОН РАНХиГС при Президенте РФ Егор Дегтярёв. Магистрант 2 курса направления подготовки "Политология" Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Алексей Корниевский выступил с докладом "Категория "ситуации" в прогнозировании социально-политических процессов, кейс Саратовской области в период предвыборной президентской кампании 2024 г.". Доклад был посвящен проблеме концептуализации политической субъектности.

Младший научный сотрудник Института стратегических исследований ГБНУ АН РБ Марат Сафин выступил на тему "Политические стратегии, агитация и анализ предвыборных программ кандидатов на выборах Президента России".



В заключительной части мероприятия состоялась дискуссия экспертов и молодых ученых, были подведены итоги конференции, где со своими мыслями и замечаниями поделился председатель АНО "Минин - центр" Алексей Орехов.

Подводя итоги работы, эксперты отметили, что отличительной особенностью мероприятий, организованных в рамках проектов Школы молодого этнополитолога, является их практический характер – после содержательных докладов проходят круглые столы, где ученые могут обсудить вопросы, поделиться своим видением решения проблем, рассказать о накопленном опыте.