Социальные участковые вместе с жителями контролируют работы по замене лифтов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске социальные участковые вместе с жителями контролируют работы по замене лифтов. Об этом сообщают организаторы проекта "Социальный участковый".

Всего в городе будет заменено 332 лифта в 176 многоквартирных домах. Новые лифты рассчитаны на 320 кг. В целях безопасности они оснащены видеокамерами и кнопками вызова диспетчерской, работающей круглосуточно. Также кабины оснащены фотоэлементами, которые не позволят дверям закрыться, если в проеме находится человек. Кроме того есть возможность использовать лифты в специальном "погрузочном режиме" – информация о нем размещена на информационных стендах.

"Мы видели, как меняют лифты в прошлом году в соседних домах. Конечно, людям пришлось терпеть временные неудобства, но результат того стоил. Теперь мы также ведем информационную работу с теми, у кого замена происходит сейчас. Чаще всего людей интересуют сроки. В целом все довольны", - сказала социальный участковый Светлана Дрязгина.

В тех домах, где новые лифты уже запустили, идут ремонтные работы подъездов: здесь красят стены, приводят в порядок входные группы дверей, производят косметический ремонт. Если у жителей возникают какие-то вопросы, пожелания, то они обращаются с ними к своим социальным участковым. Те передают информацию кураторам. Дальше она отправляется к подрядчикам, которые занимаются работами.

"Лифт у нас запустили несколько дней назад. Конечно, его не сравнить со старым. Сейчас ждем окончания ремонта подъезда. Бригада работает аккуратно, прислушиваются к нашим замечаниям. А цвет стен мы выбрали сами", - говорит жительница дома №17 по ул. Космонавтов в Дзержинске Альбина Феофанова.

Напомним, что по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе началась массовая замена лифтов, отработавших свой нормативный срок – 25 лет. Решение о запуске проекта было принято руководством области по итогам стратегической сессии регионального совета в декабре 2022 года. Для реализации проекта заключен договор с Щербинским лифтостроительным заводом. Работа по замене лифтов синхронизирована с мероприятиями по ремонту подъездов и входных групп. Для обеспечения сохранности оборудования, комфорта и безопасности жителей в кабинах, на входных группах, в подъездах и холлах первых этажей устанавливаются камеры видеонаблюдения, информация с которых поступает в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город".

С перечнем домов, где в 2024 году заменят лифты, можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта. Всего в регионе до конца 2024 года запланирована замена 2 392 лифтов на сумму более 8,7 млрд рублей.