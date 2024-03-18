Победителей Всероссийской олимпиады по педагогике назвали в Мининском университете Общество

Фото: НГПУ им. Минина

В Мининском университете Нижнего Новгорода состоялось торжественное награждение финалистов Всероссийской олимпиады по педагогике "Форсайт-педагогика". Участие в заключительном этапе 7 сезона приняли более 150 студентов, обучающихся на педагогических направлениях подготовки, из 22 регионов. Организатором выступил Мининский университет.

В течение трех дней финала студенты демонстрировали свои знания по работе со школьниками разных возрастов, представляли визитку вуза, выполняли задания, посвященные Году Семьи в России, защищали проекты и соревновались в научном слэме. Кроме того, знакомились с Нижним Новгородом и будущими педагогами из других регионов.

"Седьмой сезон случился! Был рад видеть как студентов, которые уже были участниками "Форсайт-педагогики", так и ребят, которые впервые приехали к нам на олимпиаду. Уверен, что финал для всех стал ярким и незабываемым событием, и в следующем году мы снова встретимся в Мининском университете. Кто-то захочет улучшить свой результат, а кто-то - продемонстрировать новые профессиональные подходы. И, конечно, ждем участников на обучение по нашим магистерским программам", - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

По результатам командных соревнований победителем сезона стал Алтайский государственный педагогический университет, второе место занял Омский государственный педагогический университет, третье - у Череповецкого государственного университета.

Как сообщалось ранее, Мининский университет выделит 900 тысяч рублей на проекты студентов.