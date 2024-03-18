Массовые мероприятия приостановлены в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
Как подчеркнул глава региона, он поручил привести медицинские и другие спецслужбы в режим повышенной готовности, а также приостановить в эти выходные культурно-массовые мероприятия.
"Спортивные состязания и матчи — пока без зрителей", - добавил губернатор.
Ранее стало известно, что ГСУ СК России 22 марта возбудило уголовное дело о теракте в Московской области.
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