Массовые мероприятия приостановлены в Нижегородской области Происшествия

Массовые мероприятия приостановлены в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава региона, он поручил привести медицинские и другие спецслужбы в режим повышенной готовности, а также приостановить в эти выходные культурно-массовые мероприятия.

"Спортивные состязания и матчи — пока без зрителей", - добавил губернатор.

Ранее стало известно, что ГСУ СК России 22 марта возбудило уголовное дело о теракте в Московской области.