Суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3х3 начался с минуты молчания

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В Нижнем Новгороде 23 и 24 марта проходит суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди команд юношей и девушек учебных заведений среднего профессионального образования (СПО).
По результатам отбора 28 команд юношей и девушек, всего 112 человек, прибыли в столицу Приволжья, где будут выявлять сильнейшего в ПФО по баскетболу 3х3.
Спортивный турнир, как и все состязания по региону, проходит в эти дни без зрителей.
Мероприятие началось с минуты молчания.
За трансляциями матчей можно следить в группе vk.com/52basketball.
Напомним, окружной проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
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