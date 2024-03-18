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Спорт

Суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3х3 начался с минуты молчания

23 марта 2024 11:41  [31] Спорт

Фото: организаторы мероприятия

В Нижнем Новгороде 23 и 24 марта проходит суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди команд юношей и девушек учебных заведений среднего профессионального образования (СПО).

По результатам отбора 28 команд юношей и девушек, всего 112 человек, прибыли в столицу Приволжья, где будут выявлять сильнейшего в ПФО по баскетболу 3х3.

Спортивный турнир, как и все состязания по региону, проходит в эти дни без зрителей.

Мероприятие началось с минуты молчания.

За трансляциями матчей можно следить в группе vk.com/52basketball.

Напомним, окружной проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

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Теги:
Баскетбол Траур
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