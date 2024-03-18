Нижегородцы несут цветы к стихийному мемориалу на площади Минина и Пожарского Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы идут почтить память погибших во время теракта в подмосковном "Крокусе" к мемориалу на площади Минина и Пожарского. Он организован у подножия памятника Чкалову - именно там ранее проходила акция, посвящённая памяти погибших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Согласно последним данным, при теракте погибли 93 человека, но число жертв ещё возрастёт.

На административных зданиях спущены государственные флаги. В память о жертвах теракта, в знак солидарности и единения, рекламные экраны в городе транслируют траурные надписи.