Модульный фельдшерско-акушерский пункт возвели в Кулебаках Общество

Фото: Минздрав Нижегородской области

В городском округе Кулебак возведён первый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он начал работу в посёлке Молочная ферма.

Как сообщили в региональном Минздраве, новый ФАП построен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

В ФАПе имеются процедурный кабинет, санитарная комната, а также кабинет для хранения медикаментов. Для работы фельдшера закуплены автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, электрокардиограф, микропроцессорный спирограф, тонометр внутриглазного давления и медоборудование.

Кроме того, в ФАПе создана инфраструктура для комфортного обслуживания маломобильных граждан: парковочное место для инвалидов, пандус, специальное оборудование в санитарной комнате, тактильные таблички на кабинетах с азбукой Брайля.

"Новый ФАП построен взамен пункта, который располагался в обычном жилом доме. Теперь это отдельное светлое уютное помещение, где есть все необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи нижегородцам", – рассказал главврач Кулебакской ЦРБ Александр Болтенко.

Напомним, в период с 2018 по 2023 год в регионе было построено 96 фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов и офисов врачей общей практики. Ещё 91 объект возведён по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". Кроме того, в рамках программы во многих действующих объектах был выполнен капитальный ремонт.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".