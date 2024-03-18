Музеи и библиотеки Нижегородской области работают в штатном режиме Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

23 и 24 марта музеи и библиотеки Нижегородской области работают в штатном режиме для индивидуальных посетителей. Но при этом все групповые экскурсии, лекции и мастер-классы отменены. Об этом информировали в региональном министерстве культуры.

Сообщается, что вся информация об отменах и переносах ранее запланированных событий в областных учреждениях культуры и графике работы размещается на официальных сайтах учреждений и в их аккаунтах в соцсетях. Там же появится информация о возврате или обмене билетов.

Дополнительные вопросы можно задать по телефонам, указанным на сайтах интересующих вас учреждений.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Глеба Никитина, 23 и 24 марта действуют временные ограничения на проведение массовых мероприятий.

Так, в субботу и воскресенье основные культурно-массовые мероприятия отменены. Проведут лишь те мероприятия, которые согласует оперштаб на определённых условиях. Спортивные мероприятия пройдут без зрителей, матчи будут начинаться с минуты молчания.