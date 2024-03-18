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Общество

Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура

23 марта 2024 15:57  [97] Общество

Фото: Кира Мишина

Президент Владимир Путин обратился к гражданам России в связи с варварским террористическим актом в Подмосковье, жертвами которого стали десятки мирных людей.

Он высказал особые слова благодарности медикам, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей и избежать ещё больших потерь.

"Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы", - подчеркнул президент.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких.

"Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура", - заявил глава государства.

Он упомянул, что всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, а также семеро их пособников найдены и задержаны.

"Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы", - сообщил Путин.

"Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу", - добавил гарант.

"Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась ещё сильнее. Так будет и сейчас", - сказал Владимир Путин в завершение.

 

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Теги:
Владимир Путин Терроризм
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