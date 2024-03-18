Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде после инцидента в доме на улице Пискунова Происшествия

Вечером 23 марта в Нижнем Новгороде в квартире дома на улице Пискунова произошло ЧП. По данным мэрии, несущие конструкции дома не пострадали. Двум жильцам понадобилась медпомощь. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. Как сообщили в СУ СКР по региону, причиной происшествия мог стать хлопок газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели. Назначены экспертные исследования.

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