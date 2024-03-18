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Происшествия

Маршрутное такси тушили в Нижнем Новгороде 24 марта

24 марта 2024 11:26  [202] Происшествия

Маршрутное такси тушили в Нижнем Новгороде 24 марта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в воскресенье утром по единому каналу вызова экстренных служб поступило сообщение о ЧП в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Согласно полученной информации, на остановке общественного транспорта горело маршрутное такси. На момент возгорания в транспортном средстве пассажиров не было.

Благодаря оперативным действия огнеборцев пожар быстро удалось потушить. 

Погибших и пострадавших нет.

От МЧС России работали 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Дознаватели ведомства устанавливают причину произошедшего.

 

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Теги:
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