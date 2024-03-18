Маршрутное такси тушили в Нижнем Новгороде 24 марта Происшествия

Маршрутное такси тушили в Нижнем Новгороде 24 марта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в воскресенье утром по единому каналу вызова экстренных служб поступило сообщение о ЧП в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Согласно полученной информации, на остановке общественного транспорта горело маршрутное такси. На момент возгорания в транспортном средстве пассажиров не было.

Благодаря оперативным действия огнеборцев пожар быстро удалось потушить.

Погибших и пострадавших нет.

От МЧС России работали 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Дознаватели ведомства устанавливают причину произошедшего.