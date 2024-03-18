Четыре человека отравились угарным газом в Нижегородской области.
ЧП случилось в городе Княгинино в квартире на улице Новосельской, сообщили в СУ СКР по региону.
По предварительным сведениям, четверо человек, трое из которых дети, почувствовали себя дурно. Потерпевшие были доставлены в медучреждение. Их жизни вне опасности.
По имеющейся информации, квартира оснащена газовой колонкой.
Организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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