Четыре человека отравились угарным газом в Нижегородской области Происшествия

Четыре человека отравились угарным газом в Нижегородской области.

ЧП случилось в городе Княгинино в квартире на улице Новосельской, сообщили в СУ СКР по региону.

По предварительным сведениям, четверо человек, трое из которых дети, почувствовали себя дурно. Потерпевшие были доставлены в медучреждение. Их жизни вне опасности.

По имеющейся информации, квартира оснащена газовой колонкой.

Организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.