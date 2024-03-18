Жильцы дома в переулке Вахитова отказались от переезда в маневренный фонд Происшествия

Жители дома в переулке Вахитова в Нижнем Новгороде отказались от переезда в маневренный фонд.

Как сообщает администрация Нижегородского района, дом №7 в переулке Вахитова, 1917 года постройки, признан аварийным и подлежащим реконструкции. Дом находится на управлении ООО НЦУК.

Из-за повреждения стены нежилой части дома было произведено отключение здания от газоснабжения.

В настоящее время жители отказались от переезда в маневренный фонд, который повторно был им предложен. Вопрос с расселением сейчас решается.