Жильцы дома в переулке Вахитова отказались от переезда в маневренный фонд

Жители дома в переулке Вахитова в Нижнем Новгороде отказались от переезда в маневренный фонд.
Как сообщает администрация Нижегородского района, дом №7 в переулке Вахитова, 1917 года постройки, признан аварийным и подлежащим реконструкции. Дом находится на управлении ООО НЦУК.
Из-за повреждения стены нежилой части дома было произведено отключение здания от газоснабжения.
В настоящее время жители отказались от переезда в маневренный фонд, который повторно был им предложен. Вопрос с расселением сейчас решается.
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