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Общество

Почти 2 тыс. кубометров воды откачано на улично-дорожной сети Нижнего Новгорода 23 марта

24 марта 2024 18:43  [133] Общество
Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Почти 2 тыс. кубометров воды откачано на улично-дорожной сети Нижнего Новгорода 23 марта.  

Сегодня городские службы продолжают откачку воды с подтопляемых территорий, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

«Регулярно проводится мониторинг потенциально подтопляемых участков дорог. Водооткачивающая техника работает круглосуточно в две смены. В настоящее время паводковая ситуация находится под контролем, сегодня к откачке талых вод привлечено 15 единиц спецтехники. Вместе с этим ведутся работы по ворошению и вывозу снега, расчистке дождеприемных колодцев и лотков от наледи, идет сбор мусора, вытаявшего из-под снега. Для этого в городе работает порядка 600 единиц техники и 3,5 тыс дорожных рабочих. Ориентируемся на погоду, и с ростом положительной температуры планируется приступить к мойке дорог и покраске малых архитектурных форм», - рассказали специалисты департамента.
Подобная работа ведется во всех районах города.

В Приокском районе бригады дорожных рабочих убирают вытаявший мусор с газонов и очищают прибордюрные полосы. Сегодня работы ведутся на проспекте Гагарина и Мызинском мосту. Отдельно подрядчики проверяют места подтоплений, которые могли появиться в районе. «На одном из заездов на транспортной развязке ул.Ларина-пр.Гагарина дежурит техника, чтобы не допускать скопления воды. Остальные участки сейчас в нормативном состоянии. Отдельные бригады, а также дворники ДУКа занимаются ворошением и вывозом снега с газонов и придомовых территорий», - сказал заместитель главы администрации Приокского района Роман Ухабин.

В Нижегородском районе подрядные организации занимаются уборкой мусора и расчисткой колодцев для беспрепятственного прохождения талых вод. «Продолжаем расчистку дождеприемных колодцев, на особо сложных участках - таких, как ул. Лысогорская и набережная Гребного канала, была проведена откачка воды. Также следим за состоянием общественных пространств: работы ведутся в сквере 1905 года, Нестерова, Большие овраги, Ковалихинский, переулке Крутом, набережной Федоровского, ул. Рождественской и др.», - сообщил глава района Алексей Рыболовлев, дополнив, что дорожные службы также очищают прибордюрные полосы вдоль основных дорожных магистралей – на набережной Гребного канала, Казанском шоссе, Нижне-Волжской набережной, ул. Родионова, Бринского и др.

По словам главы администрации Автозаводского района Александра Нагина, в выходные дни откачка талых и дождевых вод идет на ул. Дьяконова, Переходникова, 6 микрорайон, пр. Бусыгина и др. Рабочие собирают мусор с газонов на пр. Ленина, Молодежный, Октября, ул. Веденяпина, Краснодонцев и пр. Ручная очистка прибордюрных полос организована на пр. Ильича, Аркадия Гайдара и других территориях. «Кроме того, идут ежедневные работы по уборке мусора на детских, и спортивных площадках, газонах, ворошению снега на всех 23 общественных пространствах, благоустроенных по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», - добавил Александр Нагин.

В Советском районе специалисты МБУ «РЭД» мониторят состояние улиц в части подтоплений, при необходимости на места потенциальных потоплений будут оперативно направлены бригады. «Кроме того, дорожные рабочие продолжают очищать прибордюрные полосы и убирать мелкий мусор на остановочных павильонах. За прошедшие сутки работы проходили на улицах Ванеева, Юбилейной, Академика Сахарова, Высоковском проезде, Молитовском мосту и др. Также рабочие МБУ «РЭД» приступили к мойке колесоотбойного бруса. Работы проходили на Окском съезде и Молитовском мосту», - подчеркнул глава Советского района Александр Иванов.

В Московском районе спецтехника работает на традиционно подтапливаемых участках дорог, куда водооткачивающие машины направляются в первую очередь. «Дорожные службы откачивают воду с улиц С. Перовской, Волнистой, Чаадаева, Рябцева, Народной. Также откачка запланирована на дублёре Сормовского шоссе и на пр. Героев, - отметил глава района Владимир Кропотин. За вчерашний день было откачано 133,7 кубометров воды - это небольшие объемы, ситуация находится на контроле. Рабочие продолжают промывать отбойный осевой брус на пр.Героев и бортовой камень на Сормовском шоссе. По всему району проводится сбор мусора на остановочных павильонах и общественных пространствах».

В настоящее время в Ленинском районе водооткачивающая техника работает на улице Донбасской. «С начала марта с территории района дорожные службы откачали 520 кубических метров воды. Техника работала на проблемных участках района - улицах Переходникова, Дружбы, Героя Попова, Даргомыжского, Комсомольском шоссе, транспортной развязке проспекта Ленина-улицы Новикова-Прибоя, межквартальных проездах по проспекту Ленина и других участках. Все адреса, которые подвержены затоплению, мы знаем и держим на контроле», - отметил глава Ленинского района Сергей Лукоянов, добавив, что силами подрядной организации также осуществляется сбор мусора с объектов улично-дорожной сети района.

«В ночную смену производилась откачка талых вод на улицах Светлоярской, Федосеенко, а также рыхление снега для скорого таяния на участках улиц Коперника, Циолковского, Новые Пески, Свободы, разворотном кольце у завода «Красное Сормово» и других. Прометались осевые дороги на участках улиц Старая Канава, Новосельской, Планировочной, Новые Пески, Ясной, Землячки, КИМа, Ужгородской. В дневную смену продолжатся работы по откачиванию воды с улиц Сормовского района, ведётся сбор мусора с газонов на улицах Федосеенко, Баренца, Светлоярской, Станиславского, Гаугеля, Героев Космоса пр.Кораблестроителей, 70 лет Октября», - сообщили в администрации Сормовского района.

«В Канавинском районе дорожными службами откачка воды выполняется по улицам Генерала Зимина, Гордеевской, Зеленодольской, Пархоменко, Движенцев, Ухтомского, Тонкинской, Мещерском бульваре и Метромосту. Зачистка, помывка прибордюрной зоны дорог и отбойного бруса, подбор мусора осуществляется по улицам Советской, Прокофьева, Самаркандской, Чкалова, Канавинском мосту, Есенина, Даля, Пешкова и Московском шоссе. Работы будут продолжены и на других районных территориях», - рассказал глава администрации Канавинского района Олег Алешин.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что по прогнозам в Нижний Новгород «идёт» устойчивый плюс, поэтому дорожным и коммунальным службам дано поручение следить за территориями возможных подтоплений, оперативно привлекать к работе водооткачивающую технику и убирать мусор, вскрывшийся после вывоза и таяния снега.

«Погода уже позволяет начинать работы по приведению города в порядок после зимы. Будем ориентироваться на реальные прогнозы, техника и рабочие готовы и к потеплению, и – что не исключено – к мартовскому снегу. Сейчас бригады занимаются расчисткой дождеприемных колодцев и лотков от наледи для беспрепятственного пропуска талых вод, вывозят снежные валы с обочин дорог, занимаются очисткой крыш. Кроме того, дорожники убирают мусор, скопившийся за зиму, и приступают очистке прибордюрных полос. Работы предстоит много, традиционного месячника по благоустройству ждать не будем, в процесс включились уже сейчас», – отметил Юрий Шалабаев.

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