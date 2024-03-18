Нижегородские спасатели сняли мужчину с крыши наземного перехода Происшествия

Спасатели сняли мужчину с крыши наземного перехода в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Все это происходило сегодня на ул. Бетанкура.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России вступили в общение с гражданином во избежание трагедии.

Спустя 30 минут человек поддался уговорам. Его с помощь спасательной люльки спустили на землю.

Эвакуированный был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

В обстоятельствах случившегося будут разбираться правоохранительные органы.

От МЧС России в спасении были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава.