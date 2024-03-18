Нижегородские спасатели сняли мужчину с крыши наземного перехода

Спасатели сняли мужчину с крыши наземного перехода в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Все это происходило сегодня на ул. Бетанкура.
Прибывшие на место сотрудники МЧС России вступили в общение с гражданином во избежание трагедии.
Спустя 30 минут человек поддался уговорам. Его с помощь спасательной люльки спустили на землю.
Эвакуированный был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
В обстоятельствах случившегося будут разбираться правоохранительные органы.
От МЧС России в спасении были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
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